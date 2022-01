Mua bán pháo, 3 đối tượng ở Can Lộc lĩnh án tù

3 bị cáo ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện với khối lượng pháo nổ lớn, vì vậy, đã phải lĩnh án 47 tháng tù giam.

Sáng 27/1, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm 3 đối tượng: Nguyễn Sỹ Đài (SN 1993), Nguyễn Sỹ Đáng (SN 1979) và Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1996) cùng trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Từ trái sang phải lần lượt 3 bị cáo: Nguyễn Sỹ Đáng, Nguyễn Sỹ Đài và Nguyễn Sỹ Đoàn trong phiên xét xử sơ thẩm sáng nay.

Nguyễn Sỹ Đài là lao động tự do tại tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian ở đây, Đài đã mua 15 hộp pháo từ một người đàn ông không quen biết với ý định mang về nhà cất chờ tết Nguyên đán 2022 bán kiếm lời.

Sau khi về quê, ngày 18/12/2021, Đài bán cho Nguyễn Sỹ Đáng 6 hộp pháo (3 hộp loại 34 quả giá 3,6 triệu đồng; 3 hộp loại 36 quả giá 2,4 triệu đồng) và nhờ Nguyễn Sỹ Đoàn giao cho khách 5 hộp pháo (có tổng khối lượng 8,3 kg).

Trong lúc đi giao hàng, Đoàn bị Công an huyện Can Lộc bắt quả tang. Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đài thu giữ thêm 4 hộp pháo (có khối lượng 5 kg); khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đáng, lực lượng chức năng thu giữ 3 hộp pháo (trọng lượng 3,75 kg), 3 hộp còn lại Đáng đã bán cho Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1975, trú tại thôn Tam Đình, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc).

Qua xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Đài 20 tháng tù, phạt bổ sung 20.000.000 đồng; Nguyễn Sỹ Đáng 15 tháng tù; Nguyễn Sỹ Đoàn 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngọc Thắng