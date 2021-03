Nhóm trộm trẻ tuổi hơn 1 tháng gây ra 19 vụ “đột vòm” ở Hà Tĩnh

Lợi dụng việc sơ hở trong bảo vệ tài sản cá nhân, tiền công đức ở các chùa, đền, nhóm trộm nhí ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đột nhập, thực hiện thành công 19 vụ trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ đối tượng chuyên trộm tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, ngày 1/3, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Tâm (trú tại TDP Phúc Xuân, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A31 trị giá khoảng 2.500.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã tập trung lực lượng, triển khai điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được các đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên là Đặng Hữu Tính (SN 2007) và Lương Đặng Anh Tú (SN 2007), cùng trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, từ đầu tháng 2/2021 đến nay, Đặng Hữu Tính cầm đầu, cùng Lương Đặng Anh Tú, Hà Khánh Cương (SN 2001), Đặng Hữu Được (SN 2007), đều trú tại xã Tùng Lộc, lợi dụng việc sơ hở trong bảo vệ tài sản cá nhân, tiền công đức ở các chùa, đền, đã đột nhập, thực hiện thành công 19 vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó, có 10 vụ trộm cắp tiền công đức tại các chùa/đền, 9 vụ trộm cắp nhà dân (riêng Đặng Hữu Tính tự mình thực hiện 5 vụ); lấy trộm 42 con gà, 3 điện thoại di động, 500USD và 6.117.000 đồng.

Toàn bộ tài sản trộm cắp được, các đối tượng dùng vào tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Anh Đức