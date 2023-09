Phạt 30 triệu đồng, tước phù hiệu xe chở hàng quá tải trọng

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Đức Phúc (phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, Thái Bình) vì vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Đức Phúc.

Trước đó, vào hồi 5h36' ngày 4/9, tại Km 22+200 đường tỉnh lộ 547 thuộc địa phận xã Cương Gián, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 17H- 00420 do ông Hoàng Văn C. (trú ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, Thái Bình) điều khiển. Phát hiện xe chở hàng quá tải trọng, tổ công tác đã lập biên bản và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Nghi Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đức Phúc (chủ xe ô tô) về hành vi để cho ông Hoàng Văn C. là người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ theo Quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ và đường sắt; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, ngày 8/9/2023, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định số 3336/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt Công ty TNHH Đức Phúc số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô trong thời hạn 2 tháng.

Đức Đồng