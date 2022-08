Ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư đầu tiên ở Hương Sơn

Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư thôn Hàm Giang, xã Sơn Hàm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) sẽ chủ động phòng ngừa, góp phần giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra.

Chiều 15/8, Đội PCCC&CNCH (Công an huyên Hương Sơn) phối hợp với UBND xã Sơn Hàm tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư” tại thôn Hàm Giang, xã Sơn Hàm với 10 thành viên tham gia. Đây là mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư đầu tiên của huyện Hương Sơn.

Mục đích của mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là những hộ liền kề tại các khu dân cư; hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó, nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó. Trong ảnh: Cán bộ PCCC hướng dẫn các thành viên sử dụng bình chữa cháy mini.

Tại buổi ra mắt, các thành viên Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu dân cư còn được thực hành chữa cháy bằng bình cứu hoả mini. Buổi diễn tập là dịp để các thành viên của “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy khu dân cư” nâng cao ý thức phòng cháy cũng như rèn luyện kỹ năng, thao tác chữa cháy, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cháy nổ tại khu dân cư.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội trưởng đội PCCC&CNCH (Công an huyện Hương Sơn), mô hình này không chỉ giúp các thành viên trong tổ liên gia, nâng cao ý thức trong công tác PCCC mà còn gắn bó tình đoàn kết giữa các hộ dân, nhất là các hộ liền kề tại khu dân cư. Từ nay đến ngày 25/8, toàn bộ 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn sẽ hoàn tất việc thành lập và ra mắt 25 mô hình tổ liên gia PCCC tại khu dân cư.

Hoài Nam