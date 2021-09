Thí sinh Hà Tĩnh nhất tuần 22 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì ATGT”

CÂU HỎI CUỘC THI TUẦN 23 (6/9 – 13/9/2021) Câu 1: Ngày 24/8/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ôtô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Theo hướng dẫn này, đơn vị có tổ chức hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia khi lưu thông ra, vào hoặc đi qua vùng có dịch phải thực hiện yêu cầu nào dưới đây? A. Thực hiện theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh và Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. B. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe; cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. C. Thông báo danh sách phương tiện, thời gian, hành trình vận chuyển kèm theo danh sách lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) và nhận diện phương tiện cho các Sở GTVT, các chốt kiểm soát dịch (nếu có) trên hành trình của phương tiện đi qua để phối hợp kiểm tra, giám sát. D. Tất cả các yêu cầu trên. Câu 2: Khi lái xe trên đường, người lái xe cần quan sát và bảo đảm tốc độ phương tiện như thế nào? A. Chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép khi đường vắng B. Chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm C. Không vượt quá tốc độ cho phép Câu 3: Theo Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt bị phạt tiền ở mức nào? A. Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng B. Từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng C. Từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng Câu 4: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3500kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi? A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 17 tuổi Câu 5: Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào? A. Khi tham gia giao thông đường bộ. B. Chỉ khi đi trên đường chuyên dùng, đường cao tốc. C. Khi tham gia giao thông trên tỉnh lộ hoặc quốc lộ. Câu 6: Biển nào không cho phép rẽ phải? A- Biển 1. A- Biển 2. C- Biển 3. D- Biển 1 và 3. Câu 7: Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì? A- Xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe. B- Xăng dầu, ăn uống, nhà nghỉ, sửa chữa xe. C- Xăng dầu, ăn uống, cấp cứu, sửa chữa xe. Câu 8: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi? A- Cả ba hướng. B- Hướng 1 và 2. C- Hướng 1 và 3. D- Hướng 2 và 3. Câu 9: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? A- Xe của bạn, mô tô, xe con. B- Xe con, xe của bạn, mô tô. C- Mô tô, xe con, xe của bạn. Câu 10: Cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công và đến nay vẫn là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam thuộc tỉnh, thành phố nào? A. Hải Phòng B. Đà Nẵng C. Cần Thơ D. Bình Thuận