Thuê xe tự lái rồi cầm cố, một đối tượng lĩnh 4 năm tù

Mặc dù thuê ô tô tự lái nhưng Phan Văn Công (SN 1987, thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã cầm cố chiếc xe không “chính chủ” này để trả nợ.

Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Phan Văn Công về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh công bố, do cần phương tiện đi lại nên vào ngày 26/11/2022, Phan Văn Công đã đến cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Thạch Linh do anh Trương Huy Canh (SN 1982, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) làm chủ.

Tại đây, qua trao đổi, anh Canh đã đồng ý cho Phan Văn Công thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu nâu vàng, BKS 38A-416.66 với giá thuê mỗi ngày là 466 nghìn đồng để sử dụng cho việc đi lại.

Tuy nhiên, đến ngày 14/2/2023, do Phan Văn Công nợ tiền anh Hoàng Lưu Năng (SN 1971, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) nên Công đã cầm cố cho anh Năng chiếc xe Toyota Vios nói trên.

Đến ngày 25/2/2023, hết thời hạn thuê xe, anh Trương Huy Canh nhiều lần tìm cách liên hệ với Phan Văn Công để lấy xe nhưng do đối tượng đã cầm cố nên không thể hoàn trả.

Mức án 4 năm tù giam là phán quyết cuối cùng mà Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh dành cho Phan Văn Công.

Trong phiên xử, các tài liệu, chứng cứ được Hội đồng xét xử đưa ra đã phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc, động cơ, mục đích phạm tội và tính chất, mức độ nguy hiểm mà bị cáo đã gây ra.

Tại phiên tòa, Phan Văn Công đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đây cũng là cơ sở để Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đức Quân