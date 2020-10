Tuyên truyền “thấm”, xử phạt nghiêm, nạn trộm điện ở Hà Tĩnh giảm rõ rệt

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm..., nạn “ăn cắp” điện trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian gần đây đã giảm mạnh so với những năm qua.

“Ăn cắp” điện từ lâu đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, không chỉ gây thất thoát tài sản của Nhà nước mà còn đe dọa đến tính mạng con người. Xác định “mưa dầm thấm lâu”, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: thông báo trên loa phát thanh các phường, xã, thôn xóm về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nói không với việc gian lận trong quá trình sử dụng điện...

Từ đầu năm lại nay, công ty đã phát trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền khách hàng tuân thủ các quy định của pháp luật trong sử dụng điện, không xâm phạm đến công trình lưới điện, gây mất an toàn.

Một vụ trộm cắp điện bằng hình thức đấu vào dây nguồn trước khi xuống hộp công tơ ở huyện Kỳ Anh

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc xử phạt nghiêm các trường hợp gian lận trong sử dụng điện đã góp phần mang lại những hiệu ứng tích cực.

Trước đây, Kỳ Anh luôn là “điểm nóng” của nạn “ăn cắp” điện với nhiều hành vi tinh vi, phức tạp. Ông Lương Minh Tiến – Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Để phát hiện các vụ việc, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: phối hợp nâng cao công tác tuyên truyền để khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; kêu gọi chính quyền địa phương hỗ trợ ngành điện trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra hiện trường; phân tích sản lượng, thu thập thông tin, tính chất các phụ tải lập danh sách kiểm tra đột xuất những trượng hợp bất thường…

Nhờ vậy, tình trạng “ăn cắp” điện những tháng đầu năm nay đã giảm 50% so với năm 2019. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2019, Kỳ Anh phát hiện 42 vụ trộm điện với sản lượng truy thu 64.681 kWh, tương đương trên 204 triệu đồng thì 9 tháng đầu năm nay chỉ xảy ra 21 vụ, sản lượng truy thu 31.685 kWh, tương đương 99,9 triệu đồng”.

Khi làm việc trên lưới, công nhân ngành điện luôn theo dõi các bất thường của đường dây, công tơ… để kiểm tra và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm

Không chỉ Điện lực Kỳ Anh, mà các đơn vị khác như: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn… đều giảm thiểu được tình trạng “ăn cắp” điện so với nhiều năm qua.

Ông Trần Sỹ Bưởi – Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong gian lận sử dụng điện nên đã tạo được sức răn đe. Đặc biệt, trong quá trình làm việc trên lưới, công nhân ngành điện luôn theo dõi các bất thường của đường dây, công tơ… để kiểm tra và phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm. Từ đầu năm lại nay, toàn công ty phát hiện và xử lý được 78 vụ trộm điện, giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng truy thu bồi thường là 163.513 kWh điện (giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019), tương ứng số tiền 522,8 triệu đồng (giảm 24,3% so với cùng kỳ 2019)”.

“Ăn cắp” điện bằng cách đấu dây trực tiếp lên cầu đấu không qua công tơ

Cũng theo ông Bưởi, không chỉ những trường hợp nghiêm trọng (ví như ông Phạm Thế C. - xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, trộm 18.093 kWh điện, tương đương 58,25 triệu đồng), mà ngay cả những vụ việc gian lận với khối lượng điện năng nhỏ (ví như ông Phan Hạnh P. - xã Đậu Liêu - TX Hồng Lĩnh, trộm 91 kWh điện, tương đương 293 ngàn đồng) đều bị xử phạt nghiêm túc.

Một trường hợp “ăn cắp” điện tại huyện Thạch Hà

Phân tích thêm về nguyên nhân giúp giảm thiểu tình trạng này, ông Trần Sỹ Bưởi cho biết: “Thời gian qua, công ty luôn chú trọng nâng cao trình độ cho lực lượng kiểm tra điện về mạch đo đếm cũng như kỹ năng tiếp cận hiện trường khi nghi ngờ có vi phạm... Do vậy, đã giúp nâng cao khả năng phát hiện các vụ việc vi phạm”.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh công tác chỉnh trang lưới điện, thay thế hòm hộp công tơ, niêm phong hệ thống đo đếm đảm bảo đúng quy định, thay thế dây trần lưới điện hạ thế bằng dây cáp bọc... cũng giúp hạn chế việc “ăn cắp” điện.

