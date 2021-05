Vừa ra tù về tội cướp giật tài sản, lại “bóc lịch” về tội buôn bán hàng cấm

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam trong thời hạn 4 tháng với 2 đối tượng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.