3 “thượng đế” ở Hương Sơn trộm điện, phải bồi thường hơn 72 triệu đồng

Với hành vi “câu trộm” điện, 3 khách hàng ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang, buộc phải bồi thường hơn 72 triệu đồng.

Điện lực Hương Sơn kiểm tra, phát hiện hành vi lấy trộm điện ở xã An Hòa Thịnh ( Hương Sơn) để sử dụng sinh hoạt

Sau hơn 1 tháng theo dõi, ngày 10/8/2020, Điện lực Hương Sơn phối hợp với chính quyền địa phương xã Sơn Lâm bất ngờ kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt của gia đình bà Võ Thị L. Qua đó, phát hiện gia đình bà L. có hành vi câu móc trực tiếp không qua hệ thống đo lường để sử dụng điện sinh hoạt, buộc bà L. phải bồi thường 1.912 kWh tương đương 6.156.066 đồng.

Trước đó, ngày 8/8, tổ kiểm tra giám sát mua bán điện - Điện lực Hương Sơn cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 khách hàng là Phạm Thế C. và Phạm N. đều ở xã An Hòa Thịnh với thủ đoạn đảo cực tính hệ thống đo lường để lấy trộm điện sử dụng sinh hoạt. Sau khi tính toán, tổ kiểm tra đã buộc gia đình ông C. phải bồi thường 18.093 kWh, tương đương số tiền 58.254.032 đồng và hộ ông N. bồi thường 2.526 kWh tương đương số tiền 8.132.962 đồng.

Sử dụng Ampe kìm để đo dòng so lệch nhằm phát hiện khách hàng đảo cực tính

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết, với các hành vi “ăn cắp điện”, Điện lực Hương Sơn cũng đã gửi danh sách đến các địa phương để xử phạt hành chính, đồng thời bắt buộc các khách hàng ký cam kết không tái phạm.

Việc phát hiện kịp thời, xử lý các trường hợp vi phạm câu trộm điện trên địa bàn huyện Hương Sơn là hết sức cần thiết. Những hành vi trên không chỉ làm tổn thất điện năng, thất thoát tài chính cho Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, tai nạn và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn.

Hữu Trung