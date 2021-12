Bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ 1 sà lan có trọng tải 100m3 đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Cơ quan chức năng làm việc với người điều khiển sà lan (bên trái).

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục trên tuyến sông Lam, vào 1h sáng ngày 5/12, đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân), lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện sà lan có trọng tải lớn do Nguyễn Thị Lan (SN 1983), trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển đang có hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép.

Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ phương tiện vi phạm.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trên khoang chứa của sà lan có 2 máy nổ công suất 24CV liên kết với hệ thống ống nhựa dài 8m, 2 máng sàng tự chế, gần 10 m3 cát.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Lan không xuất trình được giấy tờ khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Huyền