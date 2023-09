Tiếp tục kiến nghị dừng thu phí nếu chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng QL1 qua Hà Tĩnh

Trường hợp nhà đầu tư chậm khắc phục, sửa chữa các hư hỏng hoặc làm theo kiểu cầm chừng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Khu Quản lý đường bộ II khẳng định sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp có thẩm quyền việc dừng thu phí.

Tình trạng tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài nhưng công tác khắc phục chậm trễ.

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng tuyến quốc lộ 1 (QL1) đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp luôn là “vấn đề nóng” nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, tài xế và chính quyền Hà Tĩnh.

Người dân Hà Tĩnh, “cánh” tài xế bày tỏ bức xúc trước những hư hỏng trên tuyến đường dài 35 km được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) nhưng lại không được khắc phục, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Mặt đường QL1 đoạn qua xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà bị gãy, vỡ, hằn lún vệt bánh xe.

“Quá trình lưu thông trên tuyến QL1, chúng tôi đều có đóng phí (2 trạm thu phí đặt ở cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2) nhưng tuyến đường hiện đang xuống cấp, mặt đường hư hỏng nhiều vị trí. Tình trạng này đã diễn ra thời gian dài, tôi nghĩ ngành chức năng cần có giải pháp cứng rắn nếu nhà đầu tư không khắc phục kịp thời” - anh Nguyễn Văn Hải (SN 1985, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) bức xúc.

Trước tình trạng hư hỏng tuyến QL1, Cienco4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cũng đã tiến hành khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, việc khắc phục còn nhỏ lẻ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng mức độ hư hỏng thực tế, dẫn tới vẫn còn nhiều vị trí trên tuyến bị hư hỏng nặng, gây mất ATGT.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tiến hành cào bóc, thảm lại mặt đường QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào ngày 20/9.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 27/7 của đoàn công tác Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), khối lượng cần khắc phục trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh là 257.000 m2, trong đó 25.000 m2 bị hư hỏng nặng, phải nhanh chóng khắc phục; khối lượng sơn kẻ lại vạch đường là 15.500 m2.

Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Lâm Hoàng Linh thông tin, đơn vị đã sửa chữa một số vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng với khối lượng khoảng 2.000 m2 và sơn kẻ vạch đường một số đoạn tuyến, điều chỉnh các bất cập về tổ chức giao thông và xử lý 2 điểm đen giao thông.

Khối lượng đã sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Nguyễn Trần Toản - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông (Sở GTVT Hà Tĩnh) cho hay: Chưa tính tới 257.000 m2 trên toàn tuyến cần khắc phục mà chỉ tính khối lượng 25.000 m2 bị hư hỏng nặng, cần phải khắc phục ngay để đảm bảo ATGT nhưng nhà đầu tư cũng mới sửa được 2.000 m2. Thời tiết thời gian qua khá thuận lợi nhưng khối lượng như vậy là rất thấp, cho thấy công tác khắc phục quá chậm.

“QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh là trục giao thông chính của tỉnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tuyến đường bị hư hỏng, bong tróc, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển, thu hút đầu tư và công tác đảm bảo ATGT của tỉnh. Đặc biệt, tới đây, khi vào mùa mưa, nước đọng các vị trí bị trồi lún, hư hỏng, việc lưu thông trên tuyến là rất nguy hiểm. Vậy nên, nhà đầu tư cần đẩy nhanh quá trình khắc phục, đảm bảo ATGT” - ông Nguyễn Trần Toản cho hay.

Hư hỏng trên tuyến QL1 dễ dẫn tới nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lý giải công tác khắc phục chậm trễ, Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Lâm Hoàng Linh nói rằng, doanh thu qua 2 trạm thu phí BOT của đơn vị hiện chỉ đạt 70 – 75%. Nguyên nhân do không được tăng phí theo lộ trình, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí giảm do có thêm nhiều tuyến đường mới được đưa vào sử dụng và áp dụng chính sách miễn thu phí với chủ phương tiện 4 địa phương là TP Vinh, huyện Hưng Nguyên của Nghệ An và huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh của Hà Tĩnh.

“Thu phí giảm ảnh hưởng tới nguồn thu sụt giảm khiến trả gốc, lãi khi đầu tư tuyến QL1 cho ngân hàng không đủ đã dẫn tới huy động nguồn kinh phí cho công tác duy tu, sửa chữa gặp khó khăn. Chúng tôi mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ người dân, chính quyền Hà Tĩnh và các ngành chức năng” - ông Lâm Hoàng Linh chia sẻ.

Tình trạng gãy, vỡ, rạn nứt mặt đường QL1 đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Nói về giải pháp thời gian tới, Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Lâm Hoàng Linh cho hay: Hiện nay, đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc tiếp tục việc khắc phục bằng biện pháp cào bóc, thảm lại các vị trí, đoạn tuyến hư hỏng nghiêm trọng theo dạng cuốn chiếu. Kinh phí sửa chữa mặt đường là 5 tỷ đồng từ nguồn vay bên ngoài. Với số kinh phí này có thể sửa thêm được khối lượng 10.000 m2.

Song song với đó, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ cho dự án trung tu đường năm 2022 với nguồn vốn 61,5 tỷ đồng. Thời điểm này, đã hoàn tất phần thiết kế kỹ thuật, đang triển khai bước bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu. Do nguồn kinh phí lớn nên không thể hoàn thành trong “ngày một ngày hai” mà phải làm chi tiết và đơn vị đang tập trung thực hiện. Sau khi mặt đường được sửa chữa mới có thể sơn kẻ lại vạch đường.

“Dù gặp khó khăn về tài chính nhưng đơn vị vẫn đang cố gắng, nỗ lực để khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nếu mọi việc thuận lợi, sang tháng 10 này, khi được bổ sung nguồn kinh phí, đơn vị tiếp tục công tác sửa chữa và tin rằng, thời gian tới đây, mặt đường tuyến QL 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh chắc chắn sẽ tốt hơn” - Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Lâm Hoàng Linh thông tin.

Khối lượng cần sửa chữa, khắc phục trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh còn rất lớn.

Liên quan tới khắc phục tồn tại trên tuyến QL1 Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Đức Dũng cũng đánh giá việc nhà đầu tư mới khắc phục được 2.000 m2 trong tổng số 25.000 m2 mặt đường bị hư hỏng nặng, có nguy cơ gây mất ATGT là rất chậm và khối lượng cần phải sửa chữa còn rất lớn.

“Vì nhiều lý do nên hiện nay, các nhà đầu tư dự án BOT đang gặp khó khăn về tài chính. Chúng tôi cũng nắm rõ các khó khăn và chia sẻ với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng, xuống cấp trên tuyến QL1 là điều bắt buộc, phải thực hiện ngay để đảm bảo ATGT. Nhà đầu tư cần chủ động xoay xở nguồn vốn để triển khai trong khi chờ dự án trung tu năm 2022” - ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Trường hợp nhà đầu tư chậm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng QL1 qua Hà Tĩnh, Khu Quản lý đường bộ II sẽ tiếp tục kiến nghị dừng thu phí BOT.

Theo Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II, đơn vị này sẽ có báo cáo đầy đủ, trung thực hiện trạng mặt, nền đường tuyến QL1 Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũng như công tác khắc phục, sửa chữa của nhà đầu tư lên Cục Đường bộ Việt Nam để Cục có báo cáo với Bộ GTVT đưa ra phương án xử lý phù hợp.

“Mức xử lý nặng nhất đối với nhà đầu tư dự án BOT là dừng thu phí và như vậy, doanh nghiệp khó khăn lại chồng chất khó khăn. Khu Quản lý đường bộ II đã từng 2 lần kiến nghị dừng thu phí đối với Trạm thu phí Bến Thủy nhưng Cục Đường bộ Việt Nam đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư khắc phục. Và lần này, nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm sửa chữa hoặc làm theo kiểu cầm chừng, đơn vị tiếp tục đề nghị theo hướng này đúng với trách nhiệm của mình”, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Đức Dũng khẳng định.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Cienco4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao). Năm 2014, tuyến đường được thông xe, đưa vào sử dụng, vượt tiến độ trước 9 tháng. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là đơn vị được Cienco4 giao quản lý, bảo dưỡng, khai thác tuyến đường. Qua thời gian sử dụng, tuyến QL1 dài 35 km đã bị hư hỏng, xuống cấp. Tại nhiều đoạn tuyến, tình trạng nền, mặt đường bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Hư hỏng mặt đường, nền đường xuất hiện ở cả 2 hướng di chuyển trên tuyến. Cùng với đó, hệ thống vạch sơn, nhất là vạch sơn phân chia làn xe cơ giới với làn xe thô sơ bị mòn, mờ, mất tác dụng, gây khó khăn cho phương tiện trong quá trình lưu thông. Một số cây cầu trên tuyến cũng bị hư hỏng khe co giãn, bong tróc dầm cầu, mặt cầu bị hư hỏng, nứt rạn mai rùa.

Báo cáo đầy đủ, trung thực với Cục Đường bộ về hiện trạng QL1 qua Hà Tĩnh Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác khắc phục tồn tại trên tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Hiện trạng QL1 qua Hà Tĩnh ra sao sau “chỉ đạo nóng” của cơ quan quản lý đường ... Dù Công ty CP Tập đoàn Cienco4 đã có động thái sửa chữa mặt đường, sơn kẻ vạch đường nhưng chỉ với khối lượng nhỏ so với hư hỏng thực tế nên tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh vẫn tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Văn Đức