6 bài thuốc từ lá sen phòng, chữa bệnh do nắng nóng

Lá sen rất sẵn trong mùa hè, là một trong số những vị thuốc quý phòng ngừa và điều trị các chứng bệnh do nắng nóng gây nên nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân…

1. Công dụng của lá sen

Theo Đông y, lá sen vị đắng chát tính bình, lợi về kinh tâm, can và tỳ; có tác dụng giải trừ nắng nóng, chữa trị các chứng bệnh do thử thấp gây nên trong những tháng hè, như cảm nắng, say nắng, đau bụng tiêu chảy, chóng mặt hoa mắt, thổ huyết, nục huyết ( chảy máu cam ), băng lậu, tiện huyết, sản phụ choáng váng sau khi sinh...

Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy lá sen có tác dụng giảm béo và chống xơ vữa động mạch, ngoài ra còn có tác dụng giải độc nấm. Trên lâm sàng, lá sen hiện nay được sử dụng để phòng ngừa và chữa chứng béo phì, phòng trị cao huyết áp, mỡ máu, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành tim và viêm túi mật.

Lá sen vị thuốc quý điều trị các chứng bệnh do nắng nóng

2. Bài thuốc dùng lá sen

2.1. Cháo lá sen

Thành phần: Lá sen tươi 1 tàu, gạo tẻ 50g.

Cách dùng: Gạo vo sạch, nấu cháo theo cách thông thường; lá sen rửa sạch, khi cháo sắp chín lấy lá sen úp lên trên mặt cháo; tiếp tục nấu nhỏ lửa một lúc, đến khi thấy cháo có màu xanh nhạt là được; chia ăn trong ngày, có thể thêm đường.

Công dụng: Thanh thử lợi thấp, thăng dương kiện tỳ; chủ trị “thử khí khốn tỳ” (nóng ẩm mùa hạ gây tổn thương chức năng tiêu hóa), “dương khí bất thăng” (vùng thượng vị đầy tức kém ăn, người mệt mỏi, chân tay bải hoải).

2.2. Thang lá sen kim ngân

Thành phần: Lá sen tươi 6g (dùng phần rìa lá), kim ngân hoa 6g, vỏ xanh dưa hấu 6g, ty qua bì (vỏ trái mướp) 6g, búp tre tươi 6g.

Cách dùng: Các vị cho vào nồi, đổ ngập nước, sắc còn 300ml; chia 2 lần uống trong ngày.

Công dụng: Giải nhiệt mùa hè, thanh phế (mát phổi). Dùng trong trường hợp sau khi bị cảm nắng đã chữa khỏi, nhưng vẫn còn đau đầu, ho khan, mắt hoa nhìn không rõ.

Kim ngân hoa trong bài thuốc thanh lạc ẩm

2.3 Thang hồng táo lá sen

Thành phần: Lá sen tươi 20g (cắt nhỏ), hồng táo (táo tầu) 5 trái.

Cách dùng: Sắc nước uống; chia ra uống từng ít một như uống trà.

Công dụng: Thanh thử, ích khí, thoái nhiệt; dùng chữa trẻ nhỏ và người cao tuổi sốt nóng nhẹ dai dẳng trong ngày hè.

2.4 Trà lá sen

Thành phần: Lá sen khô 10g (tươi 30g), xé nhỏ.

Cách dùng: Nấu nước uống thay trà trong ngày, liên tục 3 tháng.

Công dụng: Hạ mỡ máu và chống thừa cân béo phì.

2.5 Trà táo mèo lá sen

Thành phần: Sơn tra ( táo mèo) 15g (đã thái lát, phơi khô), hà diệp (lá sen) 10g khô (tươi 20g).

Cách dùng: Thái nhỏ; hãm nước sôi, uống thay trà trong ngày.

Công dụng: Tăng cường tiêu hóa, chống tích trệ, chống đầy bụng, giúp ăn ngon miệng trong những ngày nắng nóng. Đồng thời còn có tác dụng hạ cholesterol máu và tăng lưu lượng máu trong động mạch vành tim, bảo vệ gan, phòng bệnh tim mạch, điều hòa chuyển hóa mỡ và giảm béo.

2.6 Hà diệp chúc dành cho người cao tuổi

Thành phần: Lá sen khô (hà diệp) 30g, gạo tẻ 50-100g.

Cách dùng: Hà diệp sắc lấy nước, cho gạo tẻ vào, nấu cháo, thêm chút đường phèn.

Công dụng: Lợi thủy tiêu mỡ, giảm thiểu sự ngưng tập tiểu cầu, cải thiện tuần hoàn máu, sử dụng thường xuyên có khả năng phòng ngừa tăng huyết áp và tai biến mạch máu não.

Theo SK&ĐS