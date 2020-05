Cơ hội cho Djokovic phá kỉ lục của Federer

“Tôi tin rằng tôi có thể giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất và phá vỡ kỉ lục cho vị trí số 1 lâu nhất. Đó là những mục tiêu rõ ràng của tôi”. Đây là những gì Novak Djokovic đã chia sẻ trên In Depth with Graham Bensinger mới đây.

Vẫn biết bình luận này là vô thưởng, vô phạt, đặc biệt ở đẳng cấp của Djokovic, nhưng nó cũng tạo ra một cuộc tranh luận thú vị.

Djokovic (trái) vẫn còn kém Federer 3 danh hiệu vô địch Grand Slam

Trong khoảng một thập kỷ qua, chúng ta đã sống trong cuộc đua ba chiều chưa từng thấy ở lịch sử quần vợt. Sau khi Roger Federer giành được 15 trong số 25 danh hiệu Grand Slam từ 2003 đến 2009, phá vỡ kỉ lục của Pete Sampras trước sinh nhật lần thứ 28 của anh, đến lượt Rafael Nadal nổi lên với 3 danh hiệu Grand Slam vào năm 2010 và gần như mọi giải French Open kể từ đó. Cuối cùng, Djokovic xuất hiện, với 3 danh hiệu Grand Slam vào năm 2011 và 5 trong 6 ở giai đoạn 2015-16.

Cuộc đua Grand Slam

Cả 3 cây vợt hiện đang đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong danh sách Grand Slam sự nghiệp: Federer với 20, Nadal 19, Djokovic 17. Họ đã kết hợp giành 56 trong số 66 danh hiệu Grand Slam gần đây, và trong nhiều năm qua, mỗi người đều có những phẩm chất để trở thành “cây vợt vĩ đại nhất mọi thời đại”.

- Federer đang giữ kỉ lục về số danh hiệu Grand Slam và số tuần ở vị trí số 1, cộng với số trận chung kết, bán kết và tứ kết Grand Slam nhiều nhất, rồi số trận thắng nhiều nhất trên sân cứng và sân cỏ. Anh cũng có chuỗi chiến thắng dài nhất trước Top 10 đối thủ.

- Nadal không chỉ thống trị một bề mặt sân mà chưa có cây vợt nào trong lịch sử làm được (anh giành được 12 danh hiệu French Open) mà còn đánh bại Federer trên mặt sân sở trường của cây vợt người Thụy Sĩ là Wimbledon năm 2008, 2010, cũng như chiếm ưu thế về đối đầu, 24-16.

- Djokovic đều vượt qua cả Federer và Nadal trong giai đoạn đỉnh cao của họ và hiện chiếm ưu thế đối đầu trước cả hai (29-26 so với Nadal, 27-23 so với Federer). Anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn cả hai và đã có nhiều hơn 73 tuần ở vị trí số 1 so với Nadal. Với 282 tuần, Nole chỉ đứng sau Sampras (286) và Federer (310).

Câu hỏi đặt ra là với tuổi đời ít hơn Federer và Nadal, liệu Djokovic có thể vượt qua họ để chiếm vị trí số 1 trên bảng danh hiệu Grand Slam?

Như đã thấy, chiến thắng ở Australian Open của cây vợt người Serbia hồi tháng 1 đã giúp anh rút ngắn khoảng cách với Federer xuống còn 3 danh hiệu và việc Wimbledon 2020 bị hủy cũng lấy đi của cây vợt người Thụy Sĩ cơ hội tốt nhất để có danh hiệu thứ 21. Trong trường hợp US Open và French Open diễn ra vào cuối năm như dự kiến, Nadal sẽ có cơ hội san bằng thành tích của Federer.

Còn nếu Djokovic là ứng cử viên tại US Open, anh có thể có danh hiệu Grand Slam thứ 18, thậm chí là 19 nếu thắng ở French Open. Trong trường hợp dành cả 2, cuộc đua gần như sẽ kết thúc với độ tuổi giữa 3 cây vợt.

Cuộc đua số 1

Đối với kỉ lục về số tuần ở vị trí số 1, vấn đề chỉ là thời gian thay vì là “nếu” cho Djokovic. Bởi xét đến chấn thương và thực tế là mặt sân sở trường của cây vợt người Tây Ban Nha (đất nện) không nhiều như sân đấu cứng, Nadal đã tụt lại phía sau cả Federer và Djokovic trong cuộc đua này. Vì thế, với 209 tuần ở vị trí số 1, anh đang chậm hơn 1 năm so với Top 5.

1. Roger Federer (310 tuần)

2. Pete Sampras (286)

3. Novak Djokovic (282)

4. Ivan Lendl (270)

5. Jimmy Connors (268)

Ở đây, sự thống trị tuyệt đối của Federer trong giai đoạn trước khi Nadal và Djokovic tỏa sáng đã giúp anh chiếm vị trí số 1. Cây vợt người Thụy Sĩ đứng đầu bảng xếp hạng ATP trong 237 tuần liên tiếp từ năm 2004 đến 2008, sau đó dẫn đầu một lần nữa trong gần 1 năm trong giai đoạn 2009-10, cũng như các giai đoạn ngắn vào năm 2012 và 2018.

Mặc dù vậy, trước khi các giải đấu bị hoãn vào tháng 3 do Covid-19, Djokovic đã đứng số 1 ở 59 trong 72 tuần trước đó. Và trong bảng xếp hạng hiện tại, chỉ Nadal có thể đe dọa được anh, khi Djokovic đang có nhiều điểm nhất và có phong độ tốt nhất.

Một thuận lợi nữa cho cây vợt người Serbia là French Open có thể là giải đấu duy nhất trên mặt đất nện còn sót lại trong lịch thi đấu năm 2020. Nghĩa là điều này càng giúp Djokovic tiến sát Sampras và Federer. Hiện anh chỉ kém Federer đúng 28 tuần và hoàn toàn có thể san bằng khoảng cách này vào đầu năm sau.

Djokovic tin tưởng rằng, anh có thể phá vỡ kỉ lục đứng đầu bảng xếp hạng ATP hàng tuần của Federer

Dĩ nhiên, thuận lợi cho Djokovic có nhiều nhưng khó khăn cũng không phải là ít. Nên nhớ rằng, vào tháng 5/2018, số 1 thế giới đã rơi xuống thứ 22 trên bảng xếp hạng ATP. Anh đã bỏ lỡ nửa sau năm 2017 do chấn thương khuỷu tay kéo dài, và trong khi anh trở lại tại Australian Open 2018, anh đã thua ở vòng 4 và trải qua một cuộc phẫu thuật khác.

Từ Wimbledon 2016 đến French Open 2018, anh chỉ vào được một trận chung kết Grand Slam. Djokovic đã trở lại ATP Tour vào tháng 3/2018 nhưng phong độ không được tốt. Thậm chí, tin đồn cho biết, Djokovic đã tâm sự với vợ về ý định gác vợt.

Một thách thức nữa cho cây vợt người Serbia mà anh không thể kiểm soát được là mức độ cạnh tranh. Đành rằng thế hệ sau Nadal và Djokovic đã thất bại trong việc thách đấu Big Three (hoặc 4, bao gồm cả Andy Murray) khi Marin Cilic, Kei Nishikori, Milos Raonic và del Potro đều không thành công, thì những thế hệ mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Đó là để nói về Daniil Medvedev (hiện đang đứng thứ 5) từng lọt vào chung kết US Open năm ngoái và kéo Nadal tiến sâu vào set thứ 5.

Là Stefanos Tsitsipas (số 6) đã lọt vào bán kết Grand Slam đầu tiên của mình tại Australian Open 2019, giành chiến thắng tại ATP Finals và đánh bại cả Big Three ít nhất một lần vào năm 2019. Là Alexander Zverev (số 7) đã vật lộn với phong độ thất thường nhưng đã vào bán kết Australian Open 2020, vô địch ATP Finals năm 2018 và có 3 danh hiệu Masters. Và anh chỉ 23 tuổi.

Trên tất cả là chiều sâu trong thế hệ này. Có 20 cây vợt ở tuổi 24 hoặc thấp hơn thế trong Top 50 của ATP và 7 người trong số họ là 21 tuổi hoặc trẻ hơn.

Xem ra, tưởng như việc giành được ít nhất 4 danh hiệu Grand Slam để lập kỉ lục mới sẽ đơn giản cho Djokovic, những thách thức bủa vây sẽ khiến nhiệm vụ này của anh càng trở nên khó khăn. Chẳng gì thì vẫn còn đó Federer và Nadal, cũng như những cây vợt trẻ mới nổi.

Theo TT&VH