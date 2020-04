Quần vợt 2020: Một năm không Grand Slam?

Wimbledon nhận đến 114 triệu bảng tiền bồi thường vì bị hủy All England Club đã mua bảo hiểm sau đại dịch SARS 2003 bùng phát. Theo điều khoản hợp đồng, họ phải trả 1,6 triệu bảng mỗi năm. Khoản bồi thường bảo hiểm này sẽ giúp bù đắp khoản doanh thu 250 triệu bảng đáng lẽ sẽ vào túi họ như hàng năm. Với việc đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp châu Âu và Vương Quốc Anh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thì việc tổ chức Wimbledon vào tháng Sáu là điều không thể. Các lãnh đạo của giải đấu đã phải đưa ra một quyết định không hề dễ dàng. Trước đó Roland Garros cũng đã rời lịch đấu sang tháng Chín, chỉ một tuần sau US Open kết thúc. Tất nhiên đó là trong trường hợp tới lúc đó Âu Mỹ đã khống chế hoàn toàn được đại dịch. Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm Richard Lewis đã cảnh báo rằng, mặc dù có chính sách bảo hiểm tốt, Wimbledon sẽ vẫn chịu tổn thất không nhỏ từ việc bị hoãn hủy. “Bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ thặng dư ở một mức độ nào đó, thậm chí là một khoản lớn”, ông nói. “Tất nhiên chúng tôi may mắn có bảo hiểm và nó giúp được phần nào, nhưng nó không giải quyết được tất cả các vấn đề. Các chi tiết và con số cụ thể sẽ cần vài tháng để được đưa ra chính thức”. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, giải đấu Grand Slam trên mặt sân cỏ này không thể diễn ra như dự kiến. Số liệu từ năm 2018 cho thấy giải đấu có doanh thu hàng năm là 254,8 triệu bảng. Dù số tiền được bảo hiểm là khá lớn, việc hủy bỏ giải đấu rõ ràng là một cú đánh tài chính không nhỏ đối với các nhà tổ chức.