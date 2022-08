Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chung vui "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Thạch Hà

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Văn Trọng mong muốn thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) lập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng đắn về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

Chiều 14/8, thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thạch Hà cùng dự.

Các đại biểu tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc).

Thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc) hiện có 254 hộ, 916 nhân khẩu được chia thành 11 tổ liên gia. Thời gian qua, thôn thường xuyên quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác QP-AN, chú trọng chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), bảo đảm ANTT; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm chủ mọi tình huống; phát huy tốt hoạt động của 11 tổ hòa giải cơ sở.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Thời gian tới, thôn Hòa Lạc tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện các phong trào tại địa phương nói chung và phong trào bảo vệ ANTQ nói riêng; phấn đấu xây dựng thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội...

Phát biểu chung vui cùng bà con thôn Hòa Lạc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đánh giá cao sự vào cuộc, ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân trong xây dựng quê hương và trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu chung vui cùng bà con trong ngày hội.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng mong muốn, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng đắn về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với thực tiễn của cơ sở; tổ chức thực hiện hiệu quả, lồng ghép mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện các phong trào khác tại địa phương; hỗ trợ điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần để thực hiện mô hình; thường xuyên quan tâm đến việc phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân.

Đối với lực lượng công an, cần chú trọng nâng cao chất lượng, không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ hiệu quả phong trào; tăng cường mối quan hệ, đoàn kết công an - Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an; cán bộ, Nhân dân thôn thắt chặt tình đoàn kết nhằm đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của thôn Hòa Lạc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng...

... Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh...

...cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà, Công an huyện tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Hòa Lạc.

Xã Thạch Lạc trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thùy Dương