Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng của nhân dân

Năm 2019, tiềm lực quốc phòng (QP) và an ninh (AN) được củng cố, thế trận QP toàn dân và thế trận an ninh nhân dân (ANND) của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được xây dựng vững chắc; góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Sáng 31/12, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, công tác QP-AN ở huyện Kỳ Anh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực vùng trời, vùng biển được chú trọng, giữ vững.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đã được thực hiện nghiêm túc.

Công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến khá toàn diện.

Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và công an viên, đội xung kích được tổ chức biên chế, đăng ký, quản lý chặt chẽ, được huấn luyện và rèn luyện nghiêm túc, hoạt động, hiệu quả, độ tin cậy cao.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang và đảm bảo ANTT, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế; tham gia xây dựng NTM được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang Hồ Xuân Trính trao đổi kinh nghiệm đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng giáo

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị; phòng chống “diễn biến hòa bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ, khủng bố, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH.

Năm 2019, các lực lượng đã điều tra, khám phá, phát hiện, bắt giữ 98 vụ 145 đối tượng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương GPMB, phục vụ triển khai các dự án; giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiến hành tiêu hủy 398 kg pháo thu giữ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Đồng Võ Tá Cương: Lực lượng an ninh cơ sở là lực lượng xử lý nhanh các vụ việc trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT

Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế, hội nghị đưa ra nhiệm vụ công tác QP-AN trong năm tới. Trọng tâm là: Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, nêu cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kích động biểu tình, gây rối ANTT của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các đối tượng cực đoan, nhất là trên không gian mạng. Từ đó, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam ghi nhận những kết quả trong công tác QP-AN của huyện Kỳ Anh thời gian qua, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các nghị quyết của trung ương, của tỉnh về đảm bảo AN-QP.

Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, kiểm soát tình hình.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia: Các lực lượng, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng của nhân dân, vấn đề phát sinh, nhất là đơn thư khiếu nại, khiếu kiện tại cơ sở

Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch phòng, chống tụ tập biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng phản động đến hoạt động trên địa bàn.

Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc hội nghị, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở, cụm ATLC-SSCĐ; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy; chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đốt pháo, thả đèn trời.

