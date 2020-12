Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác QPAN ở Vũ Quang

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Chiều nay (30/12), UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, nhưng công tác QP-AN ở huyện Vũ Quang vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, các địa phương, đơn vị đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác QP-AN có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động bất ngờ, nhất là các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng nhấn mạnh: Năm 2020, huyện Vũ Quang đã hoàn thành tốt công tác quốc phòng - an ninh, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn.

Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, cách ly cho gần 200 công dân tại khu cách ly tập trung của huyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã trong quý I/2020...

Năm 2020 lực lượng vũ trang ở Vũ Quang đã quyên góp, hỗ trợ trên 50 triệu đồng; đóng góp gần 800 ngày công; phát quang, giải tỏa hơn 15 km đường hành lang giao thông... để xây dựng NTM.

Công an huyện Vũ Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh và Trường THPT Vũ Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong công tác QP-AN tại địa phương; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác QP-AN năm 2021.

Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Biên Phòng đề nghị trong thời gian tới huyện Vũ Quang tiếp tục thực hiện đồng bộ toàn diện các biện pháp để nắm chắc tình hình, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, chủ động giải quyết xử lý các tình huống ngay từ cơ sở không để bị động bất ngờ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.... phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng và phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025; thực hiện tốt công tác tuyển giao quân năm 2021.

Tại hội nghị, UBND huyện Vũ Quang cũng đã khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2020.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh và đại diện Công an tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho 4 tập thể 12 cá nhân.

Chung Thủy