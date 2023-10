LHQ chấp thuận triển khai lực lượng an ninh chống băng đảng Haiti

Hội đồng Bảo an LHQ ủy quyền cho phái đoàn an ninh tới Haiti để hỗ trợ chống băng đảng theo đề nghị của quốc gia này.

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 2/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ và Ecuador soạn thảo và ủy quyền cho phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia “thực hiện tất cả biện pháp cần thiết”, trong đó có sử dụng vũ lực, nhằm giúp Haiti chống lại các băng đảng đang chiếm phần lớn thủ đô Port-au-Prince.

13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận, trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng. Các quan chức ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga “cảnh giác với việc cho phép sử dụng vũ lực toàn diện” nhằm trấn áp các băng đảng tại Haiti.

Hội đồng Bảo an cũng mở rộng lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với tất cả băng đảng tại Haiti, vốn trước đây chỉ áp dụng với các cá nhân cụ thể. Các quan chức Haiti cho biết các băng đảng tại nước này chủ yếu sử dụng súng có xuất xứ từ Mỹ.

Phái đoàn hỗ trợ an ninh cho Haiti được Hội đồng Bảo an phê duyệt không thuộc LHQ. Cơ quan này năm 2004 triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Haiti, sau đó rút quân vào năm 2017. Cảnh sát LHQ sau đó thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti rồi rời đi vào năm 2019.

Cảnh sát Haiti trong chiến dịch trấn áp băng đảng tại thủ đô Port-au-Prince ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hồi tháng 8 nói với Hội đồng Bảo an rằng triển khai lực lượng cảnh sát đa quốc gia và sử dụng tài sản quân sự là cần thiết để khôi phục luật pháp cùng trật tự ở Haiti, cũng như giải giáp các băng đảng tại nước này.

Haiti năm ngoái đề nghị giúp đỡ trấn áp các băng đảng đang hoành hành tại nước này. Tuy nhiên, việc đáp ứng đề nghị của Haiti gặp khó khăn khi các bên gặp khó khăn trong tìm kiếm một quốc gia sẵn sàng lãnh đạo sứ mệnh hỗ trợ an ninh cho Haiti.

Kenya hồi tháng 7 cam kết triển khai 1.000 cảnh sát tới hỗ trợ Haiti, Bahamas sau đó thông báo sẽ cử 150 người. Jamaica, Antigua và Barbuda khẳng định sẵn sàng giúp đỡ Haiti.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẽ không điều binh sĩ nào tới Haiti, song sẽ cung cấp 100 triệu USD hỗ trợ tài chính và hậu cần cho sứ mệnh an ninh đa quốc gia.

Ông Blinken nói các hỗ trợ này có thể bao gồm cung cấp thông tin tình báo, vận tải bằng đường hàng không, thông tin liên lạc và y tế.

Các băng nhóm tại Haiti hoạt động mạnh hơn sau vụ ám sát cố tổng thống Jovenel Moise, được cho là đang kiểm soát tới 80% diện tích thủ đô Port-au-Prince. Những vụ giết người, cưỡng hiếp và bắt cóc tại Haiti gần đây gia tăng khiến nhiều nhóm dân phòng tại nước này hành động mạnh tay, giết gần 200 người bị nghi là thành viên băng đảng kể từ tháng 4.

Theo Nguyễn Tiến/VNE (Reuters)