Mỗi người dân là một cột mốc sống tại xã biên giới Hà Tĩnh

Lực lượng vũ trang Nhân dân là nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách và mỗi người dân là một cột mốc sống để cùng bảo vệ biên giới Quốc gia trên địa bàn xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Video: sôi nổi các hoạt động giao lưu quân - dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2022 ở Phú Gia.

Phú Gia là xã miền núi biên giới vùng cao có đường biên giới dài hơn 23 km, với 7 mốc quốc giới (từ mốc 503 đến mốc 509). Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị địa phương. Trong đó, lực lượng vũ trang Nhân dân là nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách và mỗi người dân là một cột mốc sống.

Trung tá Phan Trọng Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết, trên cơ sở tình hình thực tế, đồn phối hợp cùng địa phương xây dựng các mô hình tự quản đường biên, mốc quốc giới, “tổ tự quản an ninh trật tự” ở thôm, xóm. Đến nay có 7 tập thể, 15 hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện mô hình tự quản đường biên, mốc quốc giới; 12 tổ (gồm 60 thành viên) tự quản an ninh trật tự.

Bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ địa phương tuần tra biên giới.

Nhờ đó, phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phong trào tự quản đường biên cột mốc ngày càng được nâng cao. Nhân dân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Từ đó, tích cực tham gia với đồn biên phòng tổ chức tuần tra biên giới, tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như giúp nhau trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong khoảng 1 năm qua, Nhân dân đã tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới với đồn Biên phòng Phú Gia được 4 đợt/12 lượt người tham gia; cung cấp hơn 20 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo thực nhiệm nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dù nhiều vất vả, công tác bảo vệ biên cương, ngăn chặn tội phạm trên biên giới ở Phú Gia luôn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, quần chúng cũng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Phú Gia Nguyễn Văn Nhân chia sẻ: “Quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến các hoạt động vượt biên, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản công dân, các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh nông thôn. Từ đó, các lực lượng đã tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc.

Chính quyền địa phương luôn quan tâm và đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong công tác giữ gìn biên giới. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra hoạt động của đồn biên phòng Phú Gia.

Đồng thời, các hoạt động giao lưu Nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển ở Phú Gia cũng được đẩy mạnh. Địa phương luôn có mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện NaKai và các bản dọc biên giới huyện NaKai, tỉnh Khăm Muộn, thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến biên giới, lãnh thổ. Phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên biên giới, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trên khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Ngoài ra, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giữa lực lượng biên phòng và hội phụ nữ đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, hỗ trợ nâng cấp 1 nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng; tặng 50 suất quà tết trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình khó khăn. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, tập huấn về phụ nữ bảo vệ vùng biên, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bình đẳng giới".

Các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê cũng tích cực hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Do đó, chính quyền và Nhân dân Hương Khê, đặc biệt là các xã biên giới luôn đồng hành cùng bộ đội biên phòng để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia. Các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê không chỉ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mà còn giúp đỡ bà con nhân dân vùng biên phát triển sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện uỷ Hương Khê

Dương Chiến