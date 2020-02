“Tai mắt” biên phòng ở Thạch Hà tham gia đấu tranh thắng lợi 71 vụ việc

UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, huyện Thạch Hà đã phát huy tốt vai trò, chức năng của các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới, vùng biển.

Huyện phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Sót tổ chức 50 đợt tuyên truyền tập trung, 100 buổi tuyên truyền lồng ghép, phát tờ rơi liên quan đến bảo vệ chủ quyền biên giới, bờ biển thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia.

67 tổ tự quản an ninh trật tự và 113 tổ tàu thuyền đã phối hợp với lực lượng biên phòng, công an các xã tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý hàng chục vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới, biển; phối hợp xác lập, đấu tranh thắng lợi 71 vụ/115 đối tượng, trong đó có 12 chuyên án về pháo nổ, 16 chuyên án thuốc nổ, 21 vụ đánh bạc, 22 vụ sử dụng xúc kích điện và tàu giã cào đánh bắt thủy hải sản trái phép, xử lý vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá những mặt làm được, nêu lên một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới...

Trao kỷ niệm chương của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Dịp này, huyện Thạch Hà cũng biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giai đoạn 2015 - 2020.

Lê Tuấn - Thúy Quỳnh