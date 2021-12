Hà Tĩnh: Giữ sức khỏe cho trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh, đông rét

Chuẩn bị ứng biến với đợt rét đậm diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các trường mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đón đợt rét đậm trên địa bàn, những ngày qua, Trường Mầm non Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) chuẩn bị đầy đủ các điều kiện giữ ấm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Học sinh Trường Mầm non Hà Huy Tập được kiểm tra thân nhiệt ngay tại cửa lớp...

... và thường xuyên được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn.

Cô Nguyễn Thị Lài - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi C, Trường Mầm non Hà Huy Tập cho biết: “Theo dõi sát tình hình, diễn biến phức tạp của thời tiết nên trước đó, chúng tôi đã gửi thông báo, nhắc phụ huynh trong nhóm lớp mặc ấm cho trẻ khi đến trường. Mọi hoạt động ngoài trời theo nhóm lớp cũng sẽ tạm dừng, thay vào đó, cô và trò chỉ tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi trong lớp. Phòng học sẽ được đóng kín, sàn nhà trải thảm, phòng ngủ được trang bị đệm, chăn ấm đầy đủ cho các cháu”.

Giáo viên Trường Mầm non Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) kiểm tra quần áo, giữ ấm cho trẻ.

Tại Trường Mầm non Thạch Long (Thạch Hà), nền nếp dạy học đã trở lại ổn định sau 2 đợt dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn vào tháng 11 và đầu tháng 12. Với việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh, tỷ lệ chuyên cần của các cháu đạt trên 90%. Hiện nay, nhà trường đang tích cực tăng cường các điều kiện đảm bảo để các cháu duy trì đến lớp đều đặn trong những ngày giá rét.

Các hoạt động học tập chỉ tổ chức trong phòng kín.

“Duy trì việc dạy học trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khiến chúng tôi rất lo lắng. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác phòng dịch luôn được trường thực hiện nghiêm túc. Học sinh đến trường được phân luồng theo từng khối lớp với khung giờ đưa đón và lối đi khác nhau. Việc đo thân nhiệt, theo dõi các biểu hiện sức khỏe cho các cháu được thực hiện trước mỗi buổi học”, cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Long thông tin.

Đồ dùng bán trú được sát khuẩn trong tủ sấy ở nhiệt độ cao (ảnh chụp tại Trường Mầm non Thạch Long).

Song song với công tác phòng dịch, Trường Mầm non Thạch Long cũng đã chú trọng xây dựng thực đơn hằng ngày đảm bảo chế độ dinh dưỡng, phù hợp theo mùa và lựa chọn những loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất… nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ. Ngoài việc theo dõi sức khỏe định kỳ, nhà trường còn thường xuyên kiểm tra cân nặng chiều cao để thay đổi chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các bé.

Việc tổ chức công tác bán trú luôn đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ở Trường Mầm non Trung Lộc (Can Lộc), với sự tham mưu của trường, năm nay, phụ huynh học sinh đã thực hiện xã hội hóa 254 bộ chăn, đệm đảm bảo mỗi học sinh 1 giường riêng biệt. Cùng đó, trường cũng đã mua sắm thêm thảm trải ở các lớp học, phòng sinh hoạt chung, mua bổ sung bình giữ nhiệt để trữ nước ấm cho trẻ sử dụng.

Trường Mầm non Trung Lộc (Can Lộc) duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Chị Nguyễn Thị Hương - một phụ huynh ở thôn Tân Mỹ, xã Trung Lộc cho biết: “Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tôi rất yên tâm khi nhà trường đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, trẻ được sinh hoạt, học tập, ăn ngủ riêng theo từng lớp. Đặc biệt, thời gian qua, phụ huynh cũng chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch khi đưa đón con hoặc không đưa trẻ đến lớp khi có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt... nên tôi không quá lo lắng, nhất là khi mùa giá rét đang về”.

Phòng ngủ cho trẻ ở các trường mần non hầu hết đều đã được trang bị đầy đủ chăn, đệm ấm áp.

Trong điều kiện tiết trời trở lạnh, trẻ mầm non sẽ dễ bị ho và viêm phổi, cùng với việc đảm bảo các điều kiện vật chất, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, các trường mầm non trên toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương, có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho học sinh; phát hiện sớm, tư vấn, hướng dẫn gia đình học sinh có hướng điều trị kịp thời khi trẻ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, thường xuyên vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học, lớp học bảo đảm môi trường sạch sẽ, khô thoáng; vệ sinh sạch sẽ bề mặt đồ dùng, đồ chơi bằng các chất tẩy rửa phù hợp, an toàn...

Thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho học sinh mầm non trong tình hình dịch bệnh và thời tiết diễn biến phức tạp. Theo đó, ngành yêu cầu các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phụ huynh bảo vệ sức khỏe cho trẻ; tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hoạt động tổ chức ăn bán trú tại các trường phải được tăng cường kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến khâu chế biến, thực đơn bán trú phải hợp lý, cân đối về dinh dưỡng, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên

Anh Thư