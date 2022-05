Đề nghị tặng huân chương cho 4 nhà vô địch SEA Games 31

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Hương cùng nằm trong danh sách được Bộ VH-TT-DL đề xuất lên Ban thi đua khen thưởng TW nhờ thành tích đặc biệt ở SEA Games 31.

Huy Hoàng trên đường bơi 1.500m tự do nam SEA Games 31, tối 14/5. Ảnh: Giang Huy

Bốn VĐV kể trên được đề nghị trao tặng huân chương Lao động hạng Nhì. Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng từng được lựa chọn là hai trong bốn VĐV xuất sắc SEA Games 31.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995, giành ba HC vàng ở ba nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, phá một kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, đoạt năm HC vàng, trong đó bốn HC vàng cá nhân 400m tự do, 1.500m tự do, 800m tự do, 200m bướm và một HC vàng nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, phá hai kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do và tiếp sức 4x200m tự do nam.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên, sinh năm 2003, giành HC vàng 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nam, 4x200m tự do và đặc biệt là nội dung 200m ngửa nam vốn được xem là bất ngờ lớn. VĐV Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2001, giành năm HC vàng, trong đó có ba HC vàng cá nhân và hai HC vàng đồng đội môn đua thuyền canoeing.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV; giành tổng cộng 446 huy chương các loại, gồm 205 HC vàng, 125 HC bạc, 116 HC đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 17 trong tổng số 30 nội dung.

Dựa vào những thành tích xuất sắc của các đội tuyển ở các môn thể thao, Bộ VH-TT-DL trình lên Ban thi đua khen thưởng TW danh sách đề nghị trao tặng huân chương hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước. Bên cạnh bốn cá nhân được đề nghị trao tặng huân chương Lao động hạng Nhì, còn có 21 tập thể, cá nhân khác được đề nghị trao tặng huân chương Lao động hạng Ba, như đội điền kinh (giành 22 HC vàng), đội vật (17 HC vàng), đội bơi (11 HC vàng)... Ngoài ra, sẽ có 305 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 388 bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Dự kiến, vào đầu tháng 6, lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp mặt để tiến hành tuyên dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Theo Thanh Quý/VnExpress