Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), chiều 11/7, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.
Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).
Chương trình nghệ thuật “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử” đã tái hiện chân thực những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và ý chí kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.
Đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.
Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.
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