Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II: 3 năm khẳng định vị thế

Liên tiếp đứng top đầu các chi nhánh có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong Agribank Việt Nam, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã khẳng định thương hiệu, vị thế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Nỗ lực khẳng định vị thế

Ngày 1/11/2018, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II chính thức thành lập trên cơ sở chia tách từ Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh với mạng lưới 19 điểm giao dịch gồm: 1 hội sở, 6 chi nhánh loại II, 12 phòng giao dịch và nhân sự 248 cán bộ, công nhân viên.

Vượt qua thử thách ban đầu, đơn vị nhanh chóng khẳng định thương hiệu, vị thế trên thị trường. Năm 2019, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và là chi nhánh hạng 1 đứng thứ nhì toàn quốc trong hệ thống Agribank về hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong năm. Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng là ngân hàng thương mại duy nhất trong khối tài chính ngân hàng trên địa bàn nhận danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019 của tỉnh.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. (Ảnh tư liệu)

Dấu mốc quan trọng trong những năm đầu tạo lập là động lực cho những bước phát triển mới. Với sứ mệnh đồng hành cùng “tam nông”, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã chủ động tiếp vốn để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Điều phấn khởi là nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh được hình thành nhờ nguồn vốn của chi nhánh.

Giai đoạn 2020 – 2021, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã phát đi nhiều gói vay hỗ trợ để chia sẻ khó khăn với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như: gói vay 300 tỷ đồng (năm 2020), gói vay 500 tỷ đồng (tháng 4/2021). Hiện nay, gói vay 100.000 tỷ đồng (lãi suất chỉ 4,5%/năm) phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng đời sống mà Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đang triển khai cũng đang được nhiều khách hàng “săn đón”.

Và không chỉ đồng hành tiếp vốn, đơn vị còn có các giải pháp “gỡ khó” cho khách hàng trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. Theo đó, ngân hàng đã tạo điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và giảm đồng loạt 10% lãi suất hiện hữu cho vay đối với tất cả khách hàng có dư nợ tại thời điểm 15/07/2021.

Đồng hành cùng “tam nông”, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II chủ động tiếp vốn để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung (đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) là đối tác truyền thống của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Thời gian qua, doanh nghiệp đã được ngân hàng tạo điều kiện tiếp vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cũng như san sẻ để giảm bớt áp lực tài chính trước tác động xấu của dịch bệnh COVID-19.

Ông Vũ Quang Kiên – Giám đốc Công ty TNHH Kim khí Bắc Miền Trung phấn khởi: “Chúng tôi chuyên kinh doanh mặt hàng sắt, thép, tôn xây dựng, tôn công nghiệp các loại. Năm 2021, doanh thu lẫn lợi nhuận của đơn vị sụt giảm mạnh. Trong giai đoạn khó khăn, rất may chúng tôi được ngân hàng linh hoạt về thủ tục, hồ sơ, giải ngân cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giúp duy trì ổn định chuỗi hoạt động”.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã phát đi nhiều gói vay hỗ trợ để chia sẻ khó khăn với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Nhất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II thông tin: “3 năm kiến tạo, Ban Giám đốc chi nhánh luôn xác định những mục tiêu lớn cần ưu tiên, là: Tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, là người bạn đồng hành, thủy chung và tin cậy của hàng triệu hộ gia đình, cá nhân và hàng nghìn doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; phát triển không ngừng hệ thống công nghệ hiện đại đi đôi với đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II rất quan tâm đến công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng. Lấy khách hàng làm trung tâm, đơn vị đã triển khai thực hiện thống nhất quy trình đón tiếp phục vụ khách hàng; tạo nên hình ảnh đẹp, phong cách giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp”.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là ngân hàng duy nhất của Hà Tĩnh mở Phòng Giao dịch tại xã Lâm Hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân vùng thượng huyện Kỳ Anh tiếp cận vốn.

Tính đến 25/10/2021, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 10.580 tỷ đồng (tăng 4.503 tỷ đồng so với ngày thành lập, tốc độ tăng đạt 174%); tổng dư nợ đạt 9.783 tỷ đồng (tăng 3.937 tỷ đồng so với ngày thành lập, tốc độ tăng đạt 167%). Sự phát triển về dư nợ lẫn nguồn vốn huy động là kết quả cho hành trình đổi mới, sáng tạo, triển khai linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp tín dụng. Những thành quả bước đầu sẽ là nền tảng, động lực và sức mạnh để mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục cống hiến cho hành trình khẳng định thương hiệu Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Luôn hướng về cộng đồng

Ngoài hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II luôn thể hiện vai trò xung kích trong công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2020, Agribank Hà Tĩnh II vinh dự được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Anh Hoàng Thanh Hiệp (thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) vui mừng đón nhận món quà ý nghĩa của Agribank Hà Tĩnh II (Ảnh tư liệu của Nguyễn Oanh).

Ngay sau trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020, Agribank Hà Tĩnh II đã tổ chức chương trình an sinh đặc biệt, mang bò giống hỗ trợ sinh kế cho những người dân bị thiệt hại nặng nề nhất ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. 35 con bò hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng thiên tai trị giá 525 triệu đồng được trích từ chính phần lương của người lao động toàn chi nhánh. Món quà mà ngân hàng trao tặng là nguồn vốn quý giá cả về tinh thần lẫn vật chất giúp người nông dân vùng lũ bắt tay khôi phục sản xuất sau những ngày gian nan vì lũ dữ.

Trong chuỗi thiện nguyện, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hạ tầng, thiết bị, phục vụ ngành y tế, giáo dục phát triển.

Năm học 2021 - 2022, niềm vui của cô và trò Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) nhân lên nhiều lần khi được dạy học trong những phòng học khang trang, hiện đại.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên).

Cô Đậu Thị Chức – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cẩm Quang chia sẻ: “Năm 2013, nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nhưng đến năm 2018 lại bị “mất chuẩn” do thiếu phòng học. Công trình quy mô nhà 2 tầng, 4 phòng học với kinh phí 5 tỷ đồng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tài trợ đã giúp nhà trường đạt chuẩn phòng học theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong giai đoạn mới”.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tri ân đóng góp, chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã trao tặng hàng trăm triệu đồng động viên đội ngũ y bác sỹ, trao tặng nhiều thiết bị y tế cho các bệnh viện cũng như đóng góp vào Quỹ vắc-xin COVID-19 của tỉnh. Đặc biệt, Công đoàn, Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II còn tổ chức nhiều bữa cơm yêu thương gửi đến người dân tại các khu cách ly tập trung.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đồng hành cùng tỉnh nhà phòng chống dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Nhất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho hay: “Bên cạnh nhiệm vụ chính trị là khơi thông dòng vốn phục vụ tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã đóng góp trên 32 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, đã tài trợ xây dựng 132 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; đồng hành ủng hộ đồng bào vùng lũ; tài trợ xây dựng nhiều trường học, tài trợ học bổng, thiết bị, máy tính cho các trường học; tặng quà tết cho người nghèo… Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng hệ thống tạo dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank bền vững trong cộng đồng”.

Thu Phương