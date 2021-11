Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tại Hà Tĩnh giảm 0,83% so với tháng trước

Giá lợn hơi và thủy sản thấp hơn tháng trước là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2021 tại Hà Tĩnh.

Bảng so sánh CPI tháng 10 và 10 tháng năm 2021 với một số mốc thời gian. (Nguồn: Cục Thống kê Hà Tĩnh)

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2021 giảm 0,83% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị giảm 0,5%, khu vực nông thôn giảm 0,97%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước là: hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 2,8%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 0,68%); bưu chính viễn thông (giảm 0,02%).

Ngoài ra, 5 nhóm hàng hóa có CPI tăng so với tháng trước gồm: may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 0,49%); giao thông (tăng 1,63%); thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,04%); văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 0,03%); hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,1%).

3 nhóm không có biến động về chỉ số so với tháng trước gồm: đồ uống và thuốc lá; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục.

Giá lợn hơi trong tháng 10/2021 giảm so với tháng 9/2021 góp phần kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng.

Theo phân tích, giá lợn hơi và giá mặt hàng thủy sản giảm mạnh so với tháng trước là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 10 giảm.

Bên cạnh đó, một số yếu tố tác động tới chỉ số giá tháng 10 như: thời tiết chuyển mùa, nền nhiệt giảm mạnh nên nhu cầu các nhóm hàng đồ dùng gia đình, điện, nước sinh hoạt có sự thay đổi; chỉ số giá vàng giảm 0,8% so với tháng trước…

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì CPI tháng 10/2021 vẫn tăng 0,53%; trong đó, khu vực thành thị tăng 0,77% và khu vực nông thôn tăng 0,42%.

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2021 sẽ tăng hơn so với tháng 10.

Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số CPI tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực thành thị tăng 2,07% và nông thôn tăng 1,27%.

Theo dự báo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2021 sẽ tăng hơn so với tháng 10. Nguyên nhân là do giá gạo và thịt gia súc có thể tăng trở lại khi nguồn cung ứng được điều tiết ổn định hơn. Bên cạnh đó, cùng với thời tiết vào mùa đông, người dân thường có nhu cầu mua sắm cao hơn trong dịp cuối năm, nhất là nhóm hàng may mặc, hàng điện tử, đồ dùng gia đình.

Ngọc Loan