Chưa đến ngày vía Thần Tài, giá vàng tại Hà Tĩnh đã ở mức 44,7 triệu đồng/lượng

Những ngày đầu tiên mở bán sau Tết Nguyên đán 2020, giá vàng tại Hà Tĩnh tăng liên tục và lên tới 44,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (31/1/2020), đạt kỷ lục trong vòng 6 năm qua.

Giá vàng tăng cao sau những ngày đầu năm mới Canh Tý

Theo các chủ kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh, giá vàng đã tăng cao trong những ngày đầu năm mới và ở thời điểm hiện tại, vàng đã tăng 600.000 đồng/lượng so với thời điểm trước nghỉ tết.

Đại diện tiệm vàng Phương Xuân (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) cho biết, sáng nay (31/1), giá vàng 9999 bán ra 44,7 triệu đồng/lượng, mua vào 43,7 triệu đồng/lượng; tăng 200.000 đồng/lượng so với 2 ngày trước và tăng 600.000 đồng/lượng so với thời điểm cận tết. Trong khi đó, tại thời điểm tết 2019, giá vàng chỉ 36,5 triệu đồng/lượng.

Bảng niêm yết giá tại vàng bạc Phương Xuân vào sáng 31/1/2020

Giới kinh doanh vàng bạc nhận định, giá vàng “nhảy” do tình hình thế giới nhiều biến động, đẩy giá vàng thế giới tăng cao, buộc trong nước và trên thị trường Hà Tĩnh cũng phải tăng theo.

Bà Lê Thị Hà – chủ tiệm vàng Việt Hà (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Sau khi mở hàng vào ngày mùng 2 tết, giá vàng tăng từng ngày. Giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới và liên tục biến đổi về giá trong thời gian gần đây. Hiện nay, giá vàng đã ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua ”.

Giá vàng tăng cao khiến người mua có tâm lý e dè.

Hiện, giá vàng cao ngất ngưởng khiến cả người mua và bán vàng đều e dè. Người mua vàng ngập ngừng chi tiền còn người bán vẫn chờ đợi giá tiếp tục đẩy lên nhằm mong kiếm thêm chút lời, bởi theo dự đoán của nhiều người, ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) tới đây, giá vàng có thể cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Sơn (xã Hộ Độ - Lộc Hài) chia sẻ: “2 vợ chồng đi mua vàng chuẩn bị làm đám cưới. Sợ đến ngày vía Thần Tài, giá vàng cao và người mua đông nên tôi đi mua trước, không ngờ vàng đã gần 4,5 triệu đồng/chỉ. Thực sự vì có nhu cầu bắt buộc phải mua, nếu không tôi cũng chưa mua dịp này”.

“Giá vàng cao kỷ lục khiến lượng khách mua - bán tại tiệm giảm khoảng 20%. Có thể người dân chờ đến ngày vía Thần Tài mua lấy may cho cả năm, còn hiện tại, người có nhu cầu chủ yếu dùng trong việc cưới hỏi, làm quà” – đại diện tiệm vàng Phương Xuân cho biết.

Giá vàng hiện nay đạt mức cao nhất trong 6 năm qua

Các chủ kinh doanh vàng bạc dự đoán, giao dịch mua bán vàng sẽ sôi động vào ngày vía Thần Tài tới đây, bởi theo quan niệm, mua vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm.

Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chuẩn bị các dòng sản phẩm thường được khách lựa chọn cho ngày này như: Nhẫn tròn, nhẫn kim tiền hoặc đồng xu, ông thần tài, hình con chuột hay các vật phẩm phong thủy khác.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chuẩn bị các dòng sản phẩm thường được khách lựa chọn cho ngày Thần Tài.

Chị Trần Thị Hải Hoa (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Làm kinh doanh buôn bán, tôi đang định ngày Thần Tài tới đây sẽ mua vài chỉ vàng để cầu may cho năm nay, nhưng thấy giá vàng hiện đã tăng cao, có khi tôi chỉ mua cái nhẫn 1 chỉ lấy may. Chỉ còn mấy ngày nữa, hi vọng vàng không tăng giá đột biến”.