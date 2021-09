Doanh thu bán lẻ hàng hoá tại Hà Tĩnh tăng 10,27% so với cùng kỳ

Theo số liệu từ Sở Công thương, 8 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hoá trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt hơn 28.138 tỷ đồng, tăng 10,27% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ từ các siêu thị, trung tâm thương mại trong 8 tháng đầu năm đạt 125 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành Công thương Hà Tĩnh, tình hình hàng hóa, hoạt động mua bán trên thị trường từ đầu năm tới nay cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều ngành hàng phải đóng cửa phòng dịch ở một số thời điểm nên doanh thu giảm.

Tháng 8/2021, doanh thu bán lẻ hàng hoá trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 3.236 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tháng trước và giảm 5,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị đạt 15 tỷ đồng, tăng 39,53% so với tháng trước và giảm 9,62% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 12 nhóm ngành hàng bán lẻ, có 7 nhóm hàng giảm so với tháng trước, 5 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm vật phẩm, văn hóa giáo dục (tăng 12,84%) do đây là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Nhóm hàng lương thực, thực phẩm 8 tháng đạt 12.077 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 28.138 tỷ đồng, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở 12/12 nhóm hàng.

Trong đó, một số nhóm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: hàng may mặc đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 28,41%; vật phẩm văn hóa giáo dục đạt 161 tỷ đồng, tăng 23,89%; gỗ và vật liệu xây dựng đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 28,84%; xăng dầu các loại đạt 2.507 tỷ đồng, tăng 23,27%; đá quý, kim loại quý đạt 418 tỷ đồng, tăng 34,75%; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 764 tỷ đồng, tăng 19,41%...

8 tháng đầu năm 2021, doanh thu nhóm hàng ô tô con tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 8/2021 ước đạt 84,67 tỷ đồng, giảm 55,96% so với tháng trước, giảm 77,25% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại bị hạn chế, cùng với việc kiểm soát chặt người đến và đi trên địa bàn nên hoạt động lưu trú giảm mạnh, nhất là các cơ sở lưu trú ngắn ngày.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt gần 2.694 tỷ đồng, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các ngành dịch vụ trong thời gian tới.

Ngọc Loan