Đồng hành cùng doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt khó

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các cấp, ngành đã kịp thời triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhất là các chính sách vay vốn, giảm tiền điện, hỗ trợ tiền thuế… Qua đó, tạo động lực để DN vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ trả lương lao động

Dịch COVID-19 tác động xấu tới nền kinh tế nói chung, gây khó khăn cho hoạt động SXKD của khối DN nói riêng. Khó tiếp cận khách hàng, “đứt gãy” chuỗi cung ứng, nguồn thu giảm mạnh đã đành, DN còn phải chịu không ít áp lực để giữ chân lao động, trả nợ ngân hàng… Do vậy, việc gia hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay là động thái tích cực của ngành ngân hàng nhằm san sẻ gánh nặng tài chính cho DN.

Vietcombank thuộc nhóm ngân hàng có dư nợ DN lớn nhất ở Hà Tĩnh.

Vietcombank thuộc nhóm ngân hàng có dư nợ DN lớn nhất ở Hà Tĩnh. Cùng khách hàng vượt qua đại dịch, Vietcombank Hà Tĩnh đã giảm lãi suất cho vay đối với DN với mức giảm lên đến 1,5%/năm so với đầu năm.

Bà Trần Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, Vietcombank Hà Tĩnh thông tin: “Dư nợ DN hiện đạt 3.485 tỷ đồng với trên 450 khách hàng, chiếm gần 50% tổng dư nợ của đơn vị. Ngoài tiếp vốn giúp DN đầu tư SXKD với các gói vay ưu đãi, chúng tôi đã cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho khách hàng DN bị ảnh hưởng với số lãi hơn 14,1 tỷ đồng”.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh, đến 31/7/2021, dư nợ DN của Hà Tĩnh đạt 21.872 tỷ đồng, chiếm 33,65% dư nợ toàn địa bàn, tăng 6,1% so với đầu năm. Lũy kế từ 13/3/2020, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 67 DN với tổng giá trị nợ được cơ cấu là 539,09 tỷ đồng; miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 23 DN với tổng giá trị nợ được miễn, giảm lãi là 99,85 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng đã hạ lãi suất dư nợ hiện hữu với tổng dư nợ 9.701 tỷ đồng cho 982 DN, số tiền lãi được hạ 44,67 tỷ đồng.

Hà Tĩnh kịp thời cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong điều kiện không có nguồn thu cũng khiến chủ DN “đau đầu”. Rất may, Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc (TP Hà Tĩnh) đã được tiếp cận vốn vay theo chương trình vay trả lương ngừng việc với số tiền 785 triệu đồng, 259 lượt lao động được thụ hưởng.

Thực tế cho thấy, sau năm 2020 đầy biến động và việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến cộng đồng DN Hà Tĩnh khó càng thêm khó. Trong bối cảnh này, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tạo điều kiện cấp vốn gắn với các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng DN.

Tiếp tục giảm tiền điện, tiền thuế

Bắt đầu từ tháng 6/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện ảnh hưởng dịch COVID-19, trong đó có nhiều DN được thụ hưởng. Theo đó, thực hiện chủ trương giảm giá điện, tiền điện trong 3 đợt, đến nay, đã có 806.000 lượt khách hàng trên toàn tỉnh được thụ hưởng với gần 96 tỷ đồng.

Ngành điện nhiều lần giảm giá điện giúp Công ty CP Du lịch và Thương mại Đại Bàng (TP Hà Tĩnh) giảm áp lực kinh tế.

Là một trong những DN được hưởng chính sách giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty CP Du lịch và Thương mại Đại Bàng (TP Hà Tĩnh) đã phần nào được chia sẻ gánh nặng tài chính.

Anh Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Khách sạn Eagle Hà Tĩnh (thuộc Công ty CP Du lịch và Thương mại Đại Bàng) cho biết: “Đại dịch ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Lượng khách lưu trú liên tục giảm mạnh trong khi DN phải vất vả giữ chân người lao động cũng như duy trì các hoạt động để đảm bảo hạ tầng không hư hỏng. Khó khăn chồng chất, rất may ngành điện đã nhiều lần hỗ trợ giảm giá điện, giúp DN giảm áp lực kinh tế. Theo đó, năm 2020, chúng tôi đã được giảm trên 142 triệu đồng và năm 2021 này, DN tiếp tục được giảm trên 190 triệu đồng tiền điện”.

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Cùng DN vượt khó, Cục Thuế tỉnh cũng đã kịp thời triển khai chủ trương miễn, giảm thuế cho người dân, DN. Theo đó, đơn vị đã khoanh nợ cho 2.671 đối tượng với số tiền 90,5 tỷ đồng; giảm 30% số thuế thu nhập DN năm 2020 cho 726 DN với số tiền hơn 10,1 tỷ đồng; 2.783 tổ chức, cá nhân được gia hạn một số loại thuế với số tiền hơn 292 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Tĩnh cho biết: “Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Tĩnh, các cấp, ngành đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ DN, nhất là các ngành ngân hàng, thuế, điện lực... Đây là động thái tích cực mà cộng đồng DN Hà Tĩnh mong đợi. Qua đó, giúp chúng tôi từng bước vượt qua khó khăn cũng như tạo động lực để tiếp tục duy trì hoạt động SXKD, tạo việc làm cho người lao động”.

Thu Phương