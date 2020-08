Đồng phục học sinh trước năm học mới, các nhà may ở Hà Tĩnh hoạt động hết công suất

Năm học mới đang đến gần cũng là lúc các thợ may trên địa bàn Hà Tĩnh vào mùa làm việc bận rộn nhất để đáp ứng nhu cầu đồng phục cho học sinh.

Chuẩn bị cho năm học mới, chị Phan Thị Nghệ (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) dẫn các đi may đo đồng phục.

Hai cháu đều học cấp 2, lớn rất nhanh nên năm nào cũng phải may đồng phục mới. Tại các cửa hàng may đồng phục đều có mẫu của các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh nên rất thuận tiện cho việc chọn lựa, may đo. Dù giá có đắt hơn đôi chút nhưng khi đặt may, mình được chọn chất liệu vải, mặc vừa vặn và thoải mái hơn Chị Phan Thị Nghệ ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

Tại cơ sở chuyên cung cấp đồng phục học sinh của Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam (đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), những ngày này luôn tấp nập, nhộn nhịp. Đến thời điểm này, JiBi tiếp nhận khoảng 100 đơn hàng đồng phục của các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh với số lượng từ 200 – 500 bộ/trường. Ngoài ra, cửa hàng cũng tiếp nhận hàng trăm đơn may đồng phục nhỏ lẻ của phụ huynh trên địa bàn.

Để đảm bảo đơn hàng, hiện nay, 30 công nhân ở 2 dây chuyền may của Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam phải thường xuyên tăng ca, làm việc đến tận 22h. Công ty cũng đặt cửa hàng may vệ tinh tại thị xã Kỳ Anh để đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp giao hàng cho các trường học trước ngày 31/8.

Chị Nguyễn Hạnh Nguyên – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam cho biết: “Đây là thời điểm kinh doanh bận rộn nhất của công ty. Ngoài may đồng phục, từ tháng 7 đến nay, công ty cũng tiếp nhận hàng nghìn bộ đồng phục hội khóa, hội lớp. Năm nay, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019”.

Không chỉ doanh nghiệp, thời điểm này, các nhà may trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hoạt động hết công suất để giao hàng cho học sinh trước năm học mới.

Vừa trả hàng cho khách, anh Lê Đình Minh – chủ nhà may Thanh (đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh) vừa cho biết: “Năm nào cũng vậy, bình thường rất ít việc nhưng đến thời điểm này là đơn hàng lại bắt đầu dồn ứ. Chúng tôi phải hợp đồng thêm 6 công nhân may thời vụ và ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn. Mùa kinh doanh đồng phục rộ nhất là cuối tháng 8 và sẽ kết thúc trước khi khai giảng năm học mới”.

Theo các cơ sở kinh doanh đồng phục trên địa bàn Hà Tĩnh, nét mới của nhu cầu đồng phục học sinh năm nay là các trường đưa mẫu mã cho học sinh trường để đặt hàng nhà sản xuất.

Về giá cả, tùy chất liệu vải mà đồng phục học sinh có giá khác nhau. Tại Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh JiBi Việt Nam, đồng phục có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/bộ. Tại các nhà may như: Nhà may Thanh (đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh), Nhà may Khuê (đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh), Nhà may Lệ Thanh (chợ TP Hà Tĩnh)… đồng phục có giá từ 160.000 – 180.000 đồng/bộ đối với học sinh tiểu học; 200.000 – 360.000 đồng/bộ đối với học sinh THCS và THPT.

Được biết, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có khoảng hơn 700 trường học với hơn 300.000 học sinh, riêng nhóm học sinh đầu cấp chiếm khoảng 1/4 tổng số học sinh trên địa bàn. Như vậy, thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh ước khoảng hàng chục nghìn bộ đồng phục được may mới với các nhóm khách hàng như: học sinh đầu cấp mới nhập học, đồng phục cũ bị chật, nhà trường thay mẫu đồng phục...

Phan Trâm – Thúy Ngọc