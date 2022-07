Giá vàng lên xuống từng ngày, người dân Hà Tĩnh chuyển hướng mua đầu tư

Giá vàng những ngày qua vẫn liên tục đảo chiều tăng - giảm song nhìn chung đã chạm mốc thấp nhất trong vòng 11 tháng qua. Sự biến động này đang tiếp tục kéo thị trường ở Hà Tĩnh trở nên sôi động.

Giá vàng thế giới tuần qua tiếp đà giảm từ những phiên giao dịch trước đó. Đặc biệt, ngày 18/7 vừa qua, giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco ở ngưỡng 1.713,50 USD/ounce và là mức giá thấp nhất trong vòng 11 tháng qua.

Những ngày qua, giá vàng trong nước cũng liên tục biến động. Sau khi giảm gần 4 triệu đồng/lượng trong ngày 19/7, giá vàng SJC rạng sáng 20/7 được điều chỉnh giảm tiếp 200.000 đồng ở chiều mua, ở mức 63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy vậy, đến chiều 20/7, giá vàng SJC lại đảo chiều tăng lên hơn 66 triệu đồng (chiều bán ra), tăng lên 1 triệu đồng so với giá niêm yết buổi sáng, song đây vẫn là mức giá thấp so với trước.

Tại thị trường Hà Tĩnh, vàng 9999 những ngày qua cũng tiếp đà giảm. Giá vàng vào phiên cuối ngày 20/7 là 5,160 triệu đồng/chỉ mua vào (giảm 40 nghìn đồng/chỉ so với phiên giao dịch 2 ngày trước đó) và 5,260 triệu đồng/chỉ bán ra (giảm khoảng 30 nghìn đồng/chỉ so với phiên giao dịch 2 ngày trước đó).

Với mức giá thấp này, người dân Hà Tĩnh tiếp tục có xu hướng mua đầu tư. Theo bà Lê Thị Hà - chủ tiệm vàng Việt Hà (TP Hà Tĩnh): Sức mua tăng khoảng 40% so với trước. Mỗi ngày cơ sở bán ra hàng chục cây vàng. Do lượng khách đến giao dịch lớn nên cửa hàng phải tính toán, chủ động nhập thêm nguồn hàng và bố trí các quầy đón tiếp đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Tại tiệm vàng Phương Xuân (TP Hà Tĩnh), lượng khách đến giao dịch tiếp tục tăng cao. Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cho biết: "Giá vàng hiện đang giảm sâu, người dân có tâm lý đầu tư mua vào là điều dễ hiểu. Một số người sẽ chờ cơ hội vàng tăng giá mạnh trở lại để chốt bán kiếm lời. Qua theo dõi cho thấy, những ngày qua, nhiều người chuyển hướng đầu tư lớn (với số lượng từ 3 - 5 cây/lần giao dịch), nhiều hơn giai đoạn trước".

Bên cạnh vàng 9999, một bộ phận người dân Hà Tĩnh cũng có xu hướng đầu tư vàng SJC với mong muốn “thắng lớn” khi giá vàng tăng mạnh trở lại. Theo nhân viên Trung tâm kim hoàn PNJ Hà Tĩnh (đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh), do giá vàng SJC giảm sâu nên nhiều người dân trên địa bàn có xu hướng mua đầu tư. Rất nhiều khách hàng mua từ 1-5 cây vàng SJC/giao dịch. Khách hàng đến mua tại đây sẽ trả tiền 100% và được giao hàng khoảng vài ngày sau đó.

Vừa mua 3 cây vàng SJC, anh Võ Hoài Nam (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Trong suốt nhiều tháng, đây là thời điểm giá vàng xuống thấp nhất nên tôi tranh thủ mua để chờ giá lên, bán “chốt” lời. Tôi nghĩ với giá như hiện tại thì việc đầu tư là khá hợp lý. Tuy nhiên, giá vàng trong nước phụ thuộc rất lớn vào thế giới, nhất là trong phiên giao dịch gần đây, giá liên tục đảo chiều khiến cho các nhà đầu tư không thể đánh liều “bỏ trứng vào một giỏ”.

Theo lý giải của các chủ cơ sở, bên cạnh mua đầu tư, hiện nay, nhu cầu mua vàng cưới tăng cao cũng đẩy thị trường vàng ở Hà Tĩnh trở nên sôi động. Anh Nguyễn Văn Tân (áo tím than) - trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) chia sẻ: “Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể về ngày cưới song hiện nay giá vàng đang đà giảm mạnh nên chúng tôi tranh thủ cơ hội, quyết định mua 1 cây vàng để chờ ngày làm lễ quan trọng nhất trong cuộc đời”.

Theo dự đoán của giới chuyên gia, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đà “lao dốc” của giá vàng thế giới, có thể khiến giới đầu tư vàng trong nước bán tháo để cắt lỗ. Điều này sẽ gây áp lực không nhỏ tới thị trường kim loại quý trong nước. Ngoài ra, tâm lý lo ngại của giới đầu cơ vàng tại Việt Nam về việc các cơ quan quản lý Nhà nước chuẩn bị tiến hành thanh tra một số doanh nghiệp để tiến tới điều chỉnh các quy định về kinh doanh vàng cũng có thể khiến giá vàng giảm mạnh. Do vậy, những người có ý định đầu tư cần phải có sự theo dõi, đánh giá thị trường khách quan để có quyết định phù hợp.

Thảo Hiền