Giá vàng tăng cao nhất từ đầu năm, thị trường Hà Tĩnh sôi động cả chiều mua lẫn bán

Giá vàng 9999 tại Hà Tĩnh đang được niêm yết với mức cao nhất từ đầu năm lại nay với 5.780.000 đồng/chỉ (bán ra) và 5.680.000 đồng/chỉ (mua vào). Từ sáng nay (20/9), giao dịch diễn ra sôi động ở các cơ sở kinh doanh mặt hàng kim loại quý.

Theo tìm hiểu, giá vàng trong nước ngày hôm qua (19/9) tăng mạnh, vượt mốc 69 triệu đồng/lượng, đây là mốc cao nhất của năm nay. Chưa dừng lại ở đó, giá vàng trong nước sáng nay (20/9) tiếp đà tăng với mức tăng cao nhất là 200.000 đồng ở chiều bán.

Cụ thể, giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội được điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng qua (19/9), lần lượt 68,55 triệu đồng/lượng mua vào và 69,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 50.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội, tăng 150.000 đồng cả 2 chiều so với rạng sáng qua (19/9).

Giá vàng đang giữ mức cao nhất từ đầu năm lại nay.

Theo giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco ở mức 1.931,7 USD/ounce (tương đương gần 57,2 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 12 triệu đồng/lượng. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất nhưng vẫn duy trì mức cao như hiện tại. Theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế, ngân hàng trung ương các nước có thông điệp chung về việc sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và điều đó khiến vàng hấp dẫn hơn.

Tại thị trường Hà Tĩnh, hiện nay, giá vàng 9999 cũng bật đà tăng trưởng với mức niêm yết là 5,780 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 5,680 triệu đồng/chỉ (mua vào). Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm lại nay khiến cho giao dịch tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng kim quý được cải thiện rõ rệt.

Người dân đến bán vàng tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân.

Ghi nhận tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (TP Hà Tĩnh), từ nhiều ngày nay, sức tiêu thụ của doanh nghiệp này tăng khá mạnh. Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty cho biết: “Trong tháng 7 âm lịch, thị trường vàng trầm lắng do người dân có tâm lý hạn chế mua sắm và không tổ chức cưới hỏi. Bắt đầu từ tháng 8 âm lịch, hoạt động mua bán nhộn nhịp hơn. Đặc biệt là trong những ngày giá vàng ở mức cao này, lượng khách đến bán tăng mạnh so với ngày thường. Sức mua của người dân tăng có thể là do lo lắng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao trong mùa cưới hỏi sắp tới”.

Tiệm vàng Việt Hà (TP Hà Tĩnh) cũng đón rất nhiều người dân tìm đến giao dịch. Người tranh thủ cơ hội bán chốt lời, người sắm vàng cưới cho con em, có người đến đổi trang sức. Theo chủ tiệm vàng Việt Hà, đây là mức giá cao nhất từ đầu năm lại nay nên người dân tranh thủ chốt bán kiếm lời sau thời gian dài đầu tư tích góp. Nhiều người bán tới 5 – 7 cây vàng/lần, có người bán cả chục cây vàng.

Ngoài ra, dịp này, chiều bán ra của cửa hàng cũng nhộn nhịp không kém do nhu cầu mua vàng phục vụ các đám cưới hỏi tăng cao. Do vậy, cơ sở đã chủ động liên hệ với đối tác để đặt hàng, chuẩn bị đủ nguồn cung với đa dạng mẫu mã, chủng loại phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Lượng khách đến giao dịch mua - bán tại tiệm vàng Việt Hà tăng mạnh những ngày qua.

Chị Bùi Thị Thắm – chủ tiệm vàng Ngọc Hà (đường Nguyễn Công Trứ) cho biết: “Giá vàng có xu hướng tăng từ khoảng cuối tháng 8 và tăng mạnh trong khoảng 1 tuần nay. Điều này đã “kéo” thị trường vàng sôi động hơn hẳn. Vàng giá cao, nhiều người dân tranh thủ bán chốt lời nên lượng khách tăng đột biến. Nhìn chung, lượng khách đến giao dịch mua - bán tại quầy tăng khoảng 40 - 50% so với ngày thường”.

Vừa chốt bán 4 cây vàng tại tiệm vàng Ngọc Hà, chị Nguyễn Thị Mai (xã Hộ Độ, Lộc Hà) chia sẻ: “Số vàng này gia đình tôi mua khi giá vàng còn thấp nay nghe tin giá vàng tăng nên tranh thủ thời cơ bán ra để kiếm lời. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin giá cả và thực hiện giao dịch ở thời điểm thích hợp”.

Giao dịch sôi động tại tiệm vàng Ngọc Hà.

Theo ghi nhận, giá vàng “nhảy vọt” đã tạo lực đẩy cho thị trường vàng Hà Tĩnh cải thiện sau thời gian dài ảm đạm. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, các chuyên gia đưa ra dự báo vàng thế giới có khả năng sẽ giảm xuống 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và áp lực lạm phát giảm bớt. Bởi vậy, người dân cũng cần cân nhắc, thận trọng khi quyết định đầu tư vào kênh kim loại quý này.

Thảo Hiền – Khánh Ngọc