Hà Tĩnh kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu từ ngày 26/8

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh sẽ đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh sẽ thành lập trước ngày 26/8/2022 và tiến hành kiểm tra từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 16/9/2022. Trong ảnh: Lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022; để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP Tết Trung thu năm 2022.

Theo đó, Đoàn liên ngành tỉnh thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở thương mại tập trung, cơ sở nhập khẩu thực phẩm; đoàn liên ngành cấp huyện, cấp xã thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm vừa và nhỏ trên địa bàn mình.

Đoàn liên ngành các cấp sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các quy định về quảng cáo, ghi nhãn, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm... Đồng thời, lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm (khi thấy có nguy cơ gây mất ATTP).

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, xử lý các vi phạm, khi cần thiết, đoàn của tỉnh chuyển hồ sơ vi phạm cho địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh trước ngày 26/8/2022; tiến hành kiểm tra từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 16/9/2022.

Cấp huyện, xã căn cứ kế hoạch kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý; phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP tại các cơ sở thực phẩm theo kế hoạch, yêu cầu (nếu có); phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022...

P.V