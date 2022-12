Hàng tết lên kệ, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng Hà Tĩnh

Thời điểm này, tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống, nhiều sản phẩm hàng hóa mang đậm hương vị tết đã được bày bán để phục vụ người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Không khí tết đã về tại các siêu thị với những mặt hàng mang đậm sắc xuân được bày bán.

Dạo quanh các cửa hàng, siêu thị tại TP Hà Tĩnh thời điểm này, dễ dàng nhận thấy nhiều mặt hàng phục vụ dịp tết có bao bì, mẫu mã đậm sắc xuân đã được trưng bày đẹp mắt trên các kệ hàng.

Để thu hút sự chú ý của khách hàng, các siêu thị ưu tiên những vị trí “mặt tiền” để bố trí các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn trong dịp tết như: giỏ quà tết, bánh kẹo, mứt, các loại hạt, đồ uống… Ngoài ra, các siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm.

Anh Trần Đình Chung – phụ trách marketing siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: "Với nguồn hàng dự trữ phục vụ dịp tết đến hơn 80 tỷ đồng, siêu thị đảm bảo cung cấp nguồn hàng dồi dào, phong phú đến người tiêu dùng. Từ gần cuối tháng 11, chúng tôi đã bắt đầu trưng bày nhiều mặt hàng dành cho tết như: các loạt hạt, bánh rồng vàng, giỏ quà, đồ uống… để khách hàng tham khảo và mua sắm.

Để tăng sức mua, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá tốt nhất, siêu thị đang triển khai chương trình ưu đãi chủ đề “Rộn ràng tết sớm - khuyến mãi đầy” với các hình thức giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, giảm hóa đơn khi thanh toán qua ví điện tử VNPay, tích lũy hóa đơn nhận quà tặng...”.

Siêu thị Winmart đã lên kệ những mặt hàng đặc trưng cho ngày tết.

Theo các chủ kinh doanh, năm nay tết Nguyên đán đến sớm và gần với tết Dương lịch hơn những năm trước, bởi vậy kế hoạch hàng hóa cũng được chuẩn bị từ sớm.

Hơn nữa, trong những năm gần đây, xu hướng người dân thường mua sắm tết sớm, nhất các mặt hàng như đồ gia dụng, đồ trang trí, hàng gia vị, thực phẩm công nghiệp... Với những mặt hàng như bánh kẹo, mứt, dù hiện nay khách chưa mua nhiều nhưng các cửa hàng cũng trưng bày các mẫu sản phẩm để khách tham khảo.

Theo ghi nhận thị trường và ý kiến các tiểu thương, chủ doanh nghiệp, dù không có biến động lớn nhưng so với năm ngoái, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn tăng nhẹ do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Theo đó, từ đầu năm tới nay, nhóm hàng bánh kẹo, lương thực, thực phẩm tăng khoảng 5%; dầu ăn tăng 10%; một số loại đồ uống tăng 8 - 10% so với mức giá năm 2021.

Người dân tham khảo mua khay mứt tại siêu thị Co.opmart.

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh, các quầy hàng hoa vải, hoa lụa, hàng quần áo, hàng gốm sứ như ấm chén trà, khay mứt… cũng đã nhập số lượng hàng lớn và trưng bày nhiều mẫu sản phẩm hơn ngày thường để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Chị Hoàng Thị Trang – tiểu thương bán hoa vải tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: Ngày thường chợ vắng, mặt hàng này lại ít người mua nên tôi không dám nhập về nhiều. Đợt cuối năm, nhu cầu người dân sắm sửa trang trí nhà cửa nhiều nên tôi nhập thêm các mẫu bình hoa với kích thước, kiểu dáng khác nhau. Giá các bình hoa nhỏ khoảng 50.000 – 200.000 đồng/bình, những bình lớn giá 500 – 600.000 đồng/bình. Hiện nay, cũng đã có nhiều khách tham khảo mua hàng, hi vọng gần tết sẽ “đắt khách” hơn”.

Các quầy hàng hoa vải, hoa lụa đã nhập về số lượng lớn với mẫu mã đa dạng phục vụ người dân.

Vừa chọn mua bình hoa lụa để trang trí cho ngôi nhà mới, chị Vũ Thị Phương Hoa (xã Mai Phụ, Lộc Hà) chia sẻ: "Gia đình tôi vừa vào nhà mới nên tôi tranh thủ đi chợ, chọn mua một số mẫu bình hoa trang trí phòng khách và đặt ở bàn ăn. Đợt này chưa phải chen chúc như dịp gần tết nên tôi cũng đã chọn được sản phẩm ưng ý, giá cả cũng hợp lý”.

Tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, đèn nháy, đèn trang trí với nhiều mẫu mã cũng đã được nhập về để chuẩn bị phục vụ khách hàng trang trí đón xuân.

Bà Lê Thị Hồng – chủ cửa hàng điện kim khí tổng hợp Hồng Mậu (đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịp cuối năm, gần tết, đèn trang trí là mặt hàng chủ đạo và có sức mua cao nhất ở cửa hàng. Từ khoảng giữa tháng 11, chúng tôi bắt đầu đã nhập số lượng các loại đèn trang trí nhiều hơn ngày thường gấp 5 lần và dự kiến những ngày gần tết sẽ còn nhập về nhiều hơn. Thời điểm này, khách hàng đã mua khá nhiều, chủ yếu là để trang trí noel. Sau dịp noel, khách sẽ bắt đầu trang trí đón xuân, đón tết nên dự kiến sức mua sẽ còn tăng cao”.

Đèn trang trí là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp cuối năm.

Được biết, để đảm bảo cung cầu hàng hóa tiêu dùng dịp tết, Sở Công thương cũng đã nắm thông tin tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nguồn hàng, ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường đối với các loại hàng hóa thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều; chủ động các biện pháp kịp thời điều tiết, bình ổn thị trường để người dân yên tâm sắm tết. Cùng đó, tổ chức các chuyến hàng lưu động về vùng nông thôn, vùng sâu xa; đa dạng hóa loại hình điểm bán nhằm đảm bảo hàng hóa được phân phối đến người tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Ngọc Loan