Hoa tươi tại TP Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cận kề, thị trường quà tặng dịp lễ này tại TP Hà Tĩnh đang khá nhộn nhịp. Trong đó, hoa tươi vẫn là món quà chủ đạo được nhiều người lựa chọn.

Hoa tươi là món quà được nhiều người dành để tặng cho những người phụ nữ thân yêu trong dịp lễ 20/10. Bởi vậy, những ngày này, các tiệm hoa trưng bày đủ các loại hoa được kết, bó thành những lẵng, giỏ đẹp mắt.

Trong ngày hôm qua và sáng nay (19/10), tại TP Hà Tĩnh, các cửa hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du khá đông khách. Ngoài ra, nhân viên các cửa hàng cũng liên tục mang hoa đi giao theo đơn đặt online cho khách.

Chị Ngọc Bích - chủ cửa hàng hoa Ngọc Bích (đường Phan Đình Phùng) chia sẻ: "Khách bắt đầu mua hoa tặng lễ 20/10 từ ngày 15/10 nhưng số lượng chưa nhiều. Trước đó, chúng tôi lo ngại sức mua giảm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và mưa lớn nhưng 2 ngày nay thời tiết thuận lợi nên khách khá đông. Cũng may mắn là hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát nên việc kinh doanh tốt hơn".

Các chủ tiệm hoa nhận định, nếu so sánh với ngày thường, lượng khách trong dịp lễ tăng hơn 3 lần, nhưng nếu so với những dịp lễ ở thời điểm trước dịch COVID-19 thì sức mua giảm khoảng 20 - 30%. Với thời tiết tương đối thuận lợi, các chủ tiệm hi vọng sức mua sẽ tăng trong ngày hôm nay và ngày chính lễ (20/10).

Theo chị Phan Thị Trà My - quản lý cửa hàng hoa Mai Flower (đường Lý Tự Trọng), ngày lễ 20/10 là dịp mỗi người gửi gắm tình cảm tới những người phụ nữ thân yêu cũng như thể hiện tình cảm, tri ân với khách hàng, đối tác và hoa tươi được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Ngày lễ năm nay, cửa hàng nhận được khá nhiều đơn đặt hàng nên đã nhập về số lượng lớn các loại hoa.

Dịp này, hoa tươi được các shop biến tấu thành những lẵng, giỏ, bó khác nhau với nhiều mức giá phù hợp. Những lẵng, giỏ hoa được khách chọn nhiều có giá tầm 500.000 - 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng có những giỏ hoa 2 - 3 triệu đồng với nhiều loại hoa ngoại được nhiều người lựa chọn.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thời điểm này, hầu hết các tiệm hoa đều huy động thêm 3 - 4 nhân viên.

Các chủ cửa hàng cho biết, dịp lễ năm nay, giá hoa nhập vào tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Theo đó, hoa hồng Đà Lạt 15.000 đồng/bông; hoa cúc 10 - 12.000 đồng/bông; cúc mẫu đơn 70.000 đồng/bông; hoa hồng Ecuador 100.000 đồng/bông; thảo đường vệ nữ 150 - 200.000 đồng/bông; thảo đường hoàng đế 400 - 500.000 đồng/bông...

Theo các chủ cửa hàng, giá hoa đầu vào tăng cao là do thời tiết diễn biến thất thường và ảnh hưởng dịch bệnh khiến việc vận chuyển khó khăn. Ngoài ra, các tiệm hoa ở nhiều tỉnh, thành khác cũng không đặt hoa sớm mà chờ gần ngày mới quyết định nhập hàng khiến giá tăng những ngày cận lễ.

Giá hoa đầu vào tăng mạnh nhưng các cửa hàng trên địa bàn vẫn cố gắng giữ ở mức ổn định hoặc tăng nhẹ và cân đối theo thị trường chung. Mức tăng dịp này dao động ở mức 20 - 30% so với trước lễ.

Theo anh Mai Văn Thành - chủ shop hoa tươi Ánh Nguyệt (đường Phan Đình Phùng), hoa hồng Đà Lạt là loại hoa cắm chính, phải nhập hàng số lượng lớn nhưng giá cao gấp 3 lần ngày thường. Hầu hết các loại hoa đều tăng giá gấp đôi, những loại tăng ít nhất cũng khoảng 20%. Giá nhập là vậy nhưng bán ra phải ở mức vừa phải so với ngày thường chứ không thể mua vào gấp đôi, bán lên gấp đôi được.

Đặt hoa cho công ty để làm quà tặng khách hàng, chị Phan Thị Ngọc Minh (nhân viên văn phòng tại TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Với mức giá 500.000 đồng/giỏ, tôi đã chọn được những giỏ hoa khá đẹp. Hầu hết hoa ở các cửa hàng đều trang trí nhiều kiểu dáng, kiểu cắm khá hiện đại nên rất dễ chọn".

Cùng với hoa tươi, thị trường quà tặng dịp lễ 20/10 năm nay cũng đa dạng về chủng loại, mẫu mã với những món quà như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang sức, giỏ hoa quả... Dù sức mua không cao như hoa tươi nhưng đây cũng là những món quà thiết thực và ý nghĩa được khá nhiều người lựa chọn.

Chị Bùi Thị Anh Ngọc - chủ cửa hàng hoa quả Manda Mart (đường Hàm Nghi) cho biết: "Những năm gần đây, giỏ quả được nhiều người lựa chọn làm quà tặng cho các ngày lễ. Năm nay, cửa hàng trang trí nhiều kiểu dáng giỏ quả kèm hoa để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các giỏ hoa quả có mức giá từ 500.000 - 1 triệu đồng tùy theo số lượng và loại quả. Dịp lễ này, cửa hàng đã giao cho khách hơn 500 giỏ".

Ngọc Loan