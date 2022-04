Hoạt động doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh “khởi sắc” trở lại

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát và hoạt động du lịch được mở cửa trở lại đã tạo “cú hích” lớn để các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh “vực” dậy sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.

Nhu cầu đi lại của người dân Hà Tĩnh tăng cao sau khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát.

Đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát giúp cho các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn Hà Tĩnh có sự “hồi phục” tích cực. Thời điểm này, số lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận tải liên tỉnh tại nhà xe Phú Quý (TP. Hà Tĩnh), chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đang ngày một tăng, tạo nên tâm thế phấn khởi đối với doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoa - chủ nhà xe Phú Quý cho biết: “Nếu như thời điểm đầu năm nay nhà xe chỉ chạy “cầm cự” 2 đầu xe và mỗi chuyến chỉ có khoảng 15 - 20 hành khách (khoảng 50% so với số ghế), thì giờ đây, số chuyến xuất bến đã trở lại như trước với 5 chuyến/ngày và lượng khách gần như kín chỗ”.

Nhân viên nhà xe Phú Quý vệ sinh xe sau chuyến đi.

Cũng theo bà Hoa, thời điểm này, nhà xe đã mở bán vé dịp lễ 30/4 - 1/5; số lượng khách đặt vé đã đạt khoảng 70%, tương đương 7 đầu xe. Với đà này thì vào dịp lễ, nhà xe sẽ huy động hết 10 đầu xe để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của khách hàng.

“Mặc dù số lượng khách dịp lễ tăng nhưng chúng tôi chỉ nhận đủ lượng khách, không vượt số lượng quy định, đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành khách” - bà Hoa cho biết.

Nhà xe Khánh Truyền (TP. Hà Tĩnh), chuyên tuyến Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường mới sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng.

Sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng, nhà xe Khánh Truyền (TP. Hà Tĩnh), chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường mới. Anh Nguyễn Huy Khánh - chủ nhà xe cho biết, dịch bệnh được kiểm soát, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Hiện tại, lượng khách sử dụng dịch vụ của công ty tăng 60% so với thời điểm đầu năm nay.

“Chúng tôi đã trải qua 2 năm khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và cả việc giá xăng dầu tăng “phi mã”. Giờ đây, nhà xe đã hoạt động ổn định trở lại nên doanh nghiệp rất phấn khởi. Từ đầu tháng 4 đến nay, chúng tôi có 5 xe hoạt động thường xuyên, tăng 2 xe so với thời điểm từ đầu năm đến cuối tháng 3", anh Nguyễn Huy Khánh, chia sẻ.

Nhà xe Khánh Truyền đã hoạt động trở lại bình thường

Cũng theo anh Khánh, dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ, nhưng hiện nay nhà xe đã bán hết vé cả chiều đi và chiều về tuyến Hà Tĩnh - Đà Nẵng cho những ngày cao điểm.

Đặc biệt, khách tuyến này không chỉ có người dân về quê nghỉ lễ mà còn có khách du lịch. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang ổn định dần nên dự báo thời gian tới lượng khách sẽ còn tiếp tục đông hơn.

Ghi nhận tại Bến xe Hà Tĩnh sáng 20/4, rất ít xe phải nằm dài như trước đây.

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp, để chuẩn bị phục vụ khách hàng trong những ngày cao điểm, các nhà xe đã lên kế hoạch bảo trì xe, niêm yết giá đầy đủ và cam kết lái xe chấp hành về tốc độ, không chở quá số người quy định... để người dân yên tâm về quê nghỉ lễ.

Ghi nhận tại Bến xe Hà Tĩnh sáng 20/4, có khá đông xe giường nằm xuất bến. Theo thống kê, bến xe hiện có trên 100 đầu xe đi các tỉnh, thành trên cả nước; thời điểm tháng 3, số hoạt động thường xuyên chỉ khoảng 25 xe, hiện tại số xuất bến đã đạt 50 - 55 xe/ngày.

Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh đang dần “khởi sắc” trở lại.

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho biết: “Thời điểm này, ngoài dịch bệnh được kiểm soát thì đây cũng là dịp “mở cửa” trở lại của ngành du lịch sau thời gian dài “cửa đóng then cài” nên nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành vận tải hành khách của tỉnh nhà sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh.

Dự kiến hành khách sẽ đi lại các tỉnh đông hơn trong thời gian tới, nhất là trong dịp lễ 30/4 - 1/5, do đó chúng tôi sẽ soát chặt công tác ra vào bến bãi, đảm bảo việc phòng dịch COVD-19 để việc lưu thông của người dân an toàn, thuận tiện. Đặc biệt, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký, niêm yết giá… và chỉ xuất, nhập bến cho những xe đủ điều kiện, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách".

Xe buýt chạy tuyến TP Hà Tĩnh - Ga Vinh có khá đông khách di chuyển.

Không chỉ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải đường dài “khởi sắc” mà các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Tĩnh cũng “ấm” hẳn lên. Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh cho thấy, tại các điểm chờ xe buýt ở TP. Hà Tĩnh như: trước siêu thị Co.opmart, Vincom, Bưu điện tỉnh, Trung tâm điện máy Hồng Hà, BVĐK tỉnh… có khá đông hành khách đang chờ xe.

Thường xuyên di chuyển từ TP. Hà Tĩnh vào cảng Vũng Áng làm việc, anh Nguyễn Văn Tuấn (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Khác với hình ảnh vắng vẻ như thời điểm tháng 3 và đầu năm, từ đầu tháng 4 đến nay, người dân đi lại bằng phương tiện xe buýt khá đông. Để thuận tiện cho việc di chuyển, tôi dậy sớm hơn thường ngày 15 phút để đón được những chuyến xe ít khách hơn”.

Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh Trần Văn Sỹ cho biết: "Đơn vị hiện đang khai thác 5 tuyến xe buýt, với 60 đầu xe hoạt động thường xuyên. Thời điểm hiện tại, lượng khách sử dụng xe buýt để đi lại đạt khoảng 80%, tăng 40% so với thời điểm tháng 3.

Đặc biệt, một số tuyến như: TP. Hà Tĩnh - Ga Vinh; tuyến TP. Hà Tĩnh - Kỳ Phương; TP. Hà Tĩnh - cảng Vũng Áng... lượng khách tăng 60%. Đây là niềm vui của công ty sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19".

Văn Chung