Hơn 100 hộ đăng ký gian hàng tại phố chuyên doanh ẩm thực đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du được tổ chức tại 2 tuyến phố đường Đào Tấn (đoạn từ đường Nguyễn Huy Oánh đến đường La Sơn Phu Tử) và đường Nguyễn Huy Oánh (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Lê Ninh), gồm 2 loại hình: kinh doanh cố định và kinh doanh khu vực vỉa hè vào ban đêm (từ 18 - 23h). Cá nhân/ tổ chức đăng ký kinh doanh phải cam kết thực hiện các nội dung: - Chấp hành tốt nội quy, quy chế quản lý của Khu phố chuyên doanh ẩm thực do UBND thành phố ban hành. - Tuân thủ, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn. - Thực hiện tốt văn minh thương mại, tuyệt đối không buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan về tài chính khi tham gia khu phố ẩm thực.