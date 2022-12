Khách hàng tại TP Hà Tĩnh trúng giải nhất “Hóa đơn may mắn” quý III/2022

Ông Ngô Văn Hợp (trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) là khách hàng may mắn trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2022 do Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai.

Chiều 8/12, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2022.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh, trên cơ sở dữ liệu 136.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/7/2022 đến 30/9/2022, trong đó 4.242 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên.

Ngày 14/11, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục Thuế Hà Tĩnh đã bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn. Phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn 16 hóa đơn trúng thưởng, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích. Tổng trị giá các giải thưởng là 30 triệu đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh và Phó Chánh thanh tra tỉnh Lê Toàn Thắng trao giải thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2022 cho các khách hàng may mắn.

Tại lễ trao thưởng, thành viên Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tại tỉnh Hà Tĩnh đã trao 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng); 3 giải nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng); 5 giải ba (mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng) cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng.

- 1 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng Ông Ngô Văn Hợp, MST: 3000261705 - 3 giải nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải 1. Nguyễn Thị Nhung, MST: 3000139744 2. Phan Thị Yến, MST: 3001929600 3. Trần Thị Thanh Tú, MST: 3000394744 - 5 giải ba, trị giá 1.500.000 đồng/giải 1. Trần Thị Hải Đường, MST: 3001889510 2. Shop Thủy Thùy, MST: 3001323016 3. Đại lý Hiệp Võ, MST: 8261218171 4. Nhà thuốc Thành Sen 2, MST: 8540875152 5. Nguyễn Thị Hương Ngọc, MST, 3002031739 - 7 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải 1. Trần Thị Thanh Tú, MST: 3000394744 2. Hoàng Thị Vân, MST: 3000878544 3. Hoàng Thị Vân, MST: 3000878544 4. Phạm Thành Vinh, MST: 3002078303 5. Hộ kinh doanh Lê Thị Thu, MST: 3000425752 6. Trần Thị Nghĩa, MST: 3001054892 7. Trần Hữu Quyết, MST: 3000672631

Chương trình “Hóa đơn may mắn" được triển khai nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua hàng. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Ngọc Loan