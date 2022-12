Ngành bán lẻ Hà Tĩnh đón “sóng” mua sắm dịp cuối năm

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng của người dân có nhiều khởi sắc, ngành bán lẻ Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh nguồn cung hàng hóa, “tung” hàng loạt chương trình khuyến mãi để “đón” mùa mua sắm cuối năm.

Lượng người dân đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hà Tĩnh đang tăng lên.

Sức mua trên đà tăng mạnh

Theo ghi nhận, hoạt động bán lẻ tại thị trường Hà Tĩnh đang có nhiều khởi sắc nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm. Hiện nay, các ngành hàng từ đồ gia dụng, điện máy, thời trang… đang “hút” lượng khách lớn vì tâm lý sắm sửa sớm phục vụ các dịp lễ, tết sắp đến của người dân.

Các doanh nghiệp bán lẻ hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh như: Siêu thị Co.opmart, Trung tâm Thương mại Vincom Hà Tĩnh, Điện máy Hồng Hà, Điện Máy Xanh… đều ghi nhận lượng khách hàng đến mua sắm tăng rõ rệt từ đầu tháng 11.

Thời điểm này, các mặt hàng như: ti vi, hàng gia dụng, máy giăt, máy sấy... được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Ông Trần Đình Chung - cán bộ phụ trách marketing Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Sức mua của người dân đã tăng khoảng 20% so với vài tháng trước và tăng 10 - 15% so với cùng thời điểm năm 2021. Quần áo, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng… là những mặt hàng này luôn chiếm được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng. Thị trường mua sắm dịp cuối năm sôi động là tín hiệu khả quan giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Chúng tôi đã chủ động liên hệ các nhà cung ứng, hệ thống kho bãi để nhập hàng đa dạng về chủng loại, đủ số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới”.

Tương tự, theo anh Võ Chí Đại - quản lý Trung tâm Mua sắm MediaMart Trần Phú (TP Hà Tĩnh), thời điểm này, lượng hàng bán ra tại hệ thống siêu thị cũng đã tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm như ti vi, hàng gia dụng, máy giặt, máy sấy... Trong đó, riêng mặt hàng tivi, trung bình mỗi ngày trung tâm này bán ra 20 cái. Ước tính doanh thu tháng 11 này tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng 40% so với tháng trước.

Trong khi đó, ở các chợ truyền thống, tiểu thương kinh doanh cũng đặt kỳ vọng vào dịp mua sắm từ nay đến trước tết Nguyên đán năm 2023.

Không khí mua sắm ở chợ TP Hà Tĩnh cũng bắt đầu sôi động nhờ số lượng hàng hóa nhập về ngày càng nhiều hơn.

Chị Phạm Thị Hương - tiểu thương kinh doanh giày dép tại chợ Hà Tĩnh chia sẻ: “Bao giờ cũng thế, cuối năm là mùa kinh doanh mà chúng tôi mong chờ nhất. Ngoài kinh doanh tại chỗ, mình còn tận dụng trang facebook cá nhân để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm thu hút khách hàng nhiều hơn".

Theo số liệu từ Sở Công thương, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 11 ước đạt trên 4.926 tỷ đồng, tăng 1,83% so với tháng trước và tăng 37,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị ước đạt 17.660 triệu đồng, tăng 10,38% so với tháng trước và tăng 39,08% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu tích cực, khởi sắc từ thị trường để các nhà phân phối, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có kế hoạch phù hợp, đảm bảo nguồn hàng đáp ứng cho hoạt động mua sắm cuối năm.

Nhân viên Tokyo life tư vấn các sản phẩm đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Nhà cung cấp “chạy đua” khuyến mãi

Không chỉ nhu cầu mua sắm tăng cao, dịp cuối năm cũng là “cuộc đua” khuyến mãi của các nhà cung cấp hàng hóa. Để kích cầu tiêu dùng cuối năm, các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ đã kịp thời áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn để tăng lượng khách hàng vào dịp kinh doanh cao điểm.

Tại 2 siêu thị lớn là Co.opmart và WinMart, hàng ngàn sản phẩm được giảm giá, từ thực phẩm, bánh kẹo, đồ gia dụng đến thời trang…, trong đó nhiều sản phẩm giảm đến hơn 50% giá trị niêm yết trước đó. Các chương trình khuyến mãi được thay đổi thường xuyên để thu hút nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ngoài ra, siêu thị còn có hoạt động chiết khấu hóa đơn, tích điểm, tặng quà khi tham gia mua sắm.

Theo chia sẻ của nhân viên cửa hàng Tokyo life Trần Phú (TP Hà Tĩnh), từ nay đến cuối tháng 12/2022, cửa hàng sẽ liên tiếp chạy nhiều “deal” giảm giá từ 30 - 50% đối với toàn bộ sản phẩm ở cửa hàng. Một số mặt hàng đang được nhiều tiêu dùng đón nhận như: giày dép, áo giữ nhiệt, mỹ phẩm…

Từ nay đến cuối tháng 12/2022, cửa hàng Tokyo life Trần Phú (TP Hà Tĩnh) liên tiếp chạy nhiều “deal” giảm giá.

Đối với người tiêu dùng, thời điểm cuối năm cũng là dịp mua sắm “vàng” khi nhiều sản phẩm giảm giá “sốc”, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình. Chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Với kinh nghiệm “săn sale” nhiều năm, khoảng từ giữa tháng 11, tôi bắt đầu lên kế hoạch mua sắm một số đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Thời điểm này, tôi thường lựa chọn mua các thiết bị điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng”.

Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đã nhập nguồn hàng lớn để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Với chị Trần Thị Hà ở thị trấn Thạch Hà thì “Tâm lý của khách hàng luôn muốn được giảm giá hoặc nhận quà khuyến mãi. Vào dịp này, khi đến các trung tâm mua sắm, siêu thị, cùng với việc trang trí không gian chào đón mùa mua sắm cuối năm rất bắt mắt thì các chương trình khuyến mãi cũng dễ khiến người tiêu dùng “xiêu lòng”. Tôi đang tính sẽ mua thêm 1 chiếc ti vi trong dịp này”.

Các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn được các doanh nghiệp đồng loạt triển khai sẽ làm sức mua tăng lên và dự báo còn tăng cao kể từ nay đến tết Nguyên đán Quý Mão. Để chuẩn bị cho kế hoạch cung - cầu cuối năm, sở đã chủ động làm việc với các đơn vị, sẵn sàng đáp ứng nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, giá cả các loại hàng hóa để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp. Ông Võ Tá Nghĩa Phó Giám đốc Sở Công thương

