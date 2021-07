Phòng tập gym, spa ở Hà Tĩnh tuân thủ 5K sau khi được phép hoạt động trở lại

Văn bản số 4496/-VX1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hoạt động trở lại các dịch vụ: cơ sở thẩm mỹ/spa; phòng tập gym, yoga và đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 12h trưa ngày 16/7. Riêng hoạt động tại các cơ sở giáo dục, đơn vị được phép hoạt động trở lại phải được sự thống nhất của phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện nên hiện nay, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh đang tìm hiểu nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Theo đó, nhiều trường học tư thục trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Trường Mầm non Doraemon, Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào sáng thứ 2 tuần sau (ngày 19/7); Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du dự kiến đón học sinh vào thứ 4 tuần sau...