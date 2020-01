“Siêng” xúc tiến thương mại, sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh rộng mở thị trường

Thời gian qua, nhờ liên tục tham gia các hội chợ, lễ hội… các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh có điều kiện quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Gian hàng nước mắm Phú Khương tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP và hàng hóa sản xuất trong tỉnh của Công ty CP CED CENTRAL

Chỉ riêng tháng 12/2019, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đã mang thương hiệu sản phẩm của mình như: Nước mắm Phú Khương, cu đơ Phong Nga, nước mắm Lạch Kèn, dầu lạc Thắm An, giò me Tiến Giáp… đến với 4 - 5 sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp không chỉ bán được số lượng lớn hàng hóa tại sự kiện mà còn ký kết được thêm các đơn hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, góp phần đẩy mạnh giao thương sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX đã đưa các sản phẩm chủ lực địa phương ra thị trường các tỉnh, thành phố. Trong ảnh: Gian hàng của tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX tại Hà Nội

Anh Ngô Trung Trực – Giám đốc HTX Thiên Phú (Nghi Xuân) cho biết: “Trong tháng 12/2019, cơ sở đưa sản phẩm tham gia 3 hội chợ tại Hà Nội, 2 hội chợ ở Hà Tĩnh và tham gia trưng bày gian hàng tại trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP của CED CENTRAL.

Qua đó, lượng hàng bán ra tăng lên đáng kể và có thêm những khách hàng mới, lâu dài ở các tỉnh. Đây là những cơ hội để chúng tôi quảng bá thương hiệu nước mắm Lạch Kèn, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại là cơ hội để các cơ sở, HTX đưa sản phẩm ra thị trường lớn

Chị Nguyễn Thu Hiền – Chủ cơ sở nhung hươu Hiền Ngọc (huyện Hương Sơn) chia sẻ: “Tham gia một gian hàng tại Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh, một gian hàng trong phiên chợ đêm cuối tuần trong tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm của cơ sở mình mà trước đây nhiều người tiêu dùng chưa biết như: nhung hươu thái lát, tán bột, nhung hươu khô,…

Tôi mong rằng, các cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, để các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của Hà Tĩnh đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài”.

Cơ sở nhung hươu Hiền Ngọc trưng bày nhiều sản phẩm tại phiên chợ đêm cuối tuần năm 2019

Bên cạnh mang lại cơ hội phát triển thị trường, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngày càng quan tâm, chú trọng đầu tư chất lượng, xây dựng nhãn hiệu, thiết kế bao bì,… từng bước hoàn thiện thương hiệu sản phẩm của mình. Từ đó, mạnh dạn, chủ động trong việc tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, tự tin mang sản phẩm của mình ra thị trường lớn.

Anh Nguyễn Đình Giáp – chủ cơ sở sản xuất giò me Tiến Giáp (Hương Khê) cho hay: “Từ tháng 8-12/2019, cơ sở tham gia 15 hội chợ tại Hà Tĩnh, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình,… tại một số nơi, lượng hàng bán chạy, doanh thu đạt gần 100 triệu đồng. Năm 2019, sản lượng bán ra khoảng 20 tấn, tăng gấp đôi so với năm 2018. Đợt gần Tết này, chúng tôi có các đơn hàng lớn từ Hà Nội, Nam Định,... Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa sản phẩm đến với nhiều sự kiện hơn nữa, để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giò me Tiến Giáp”.

5 tháng cuối năm 2019, cơ sở giò me Tiến Giáp mang sản phẩm của mình đến 15 hội chợ, lễ hội. Ảnh: Thái Oanh

Ông Đinh Hữu Sang - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh cho biết, với những nỗ lực của ngành công thương trong việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp có cơ hội kết nối với khách hàng, tìm kiếm được nhiều đối tác hợp tác sản xuất, cung ứng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất.

Tại các hội chợ, triển lãm, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biêu, OCOP của Hà Tĩnh được đông đảo khách hàng tin dùng, nhiều chuỗi siêu thị uy tín ký hợp đồng cung cấp trong thời gian tới.