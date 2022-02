Sở Công thương Hà Tĩnh họp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

Sở Công thương vừa có buổi làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng chủ trì buổi làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 kho xăng dầu (1 kho của Công ty CP Xăng dầu Vũng Áng, trữ lượng 60.000 m3 và 1 kho của Chi nhánh Công ty CP Thương mại xây lắp và xuất nhập khẩu miền Trung tại Hà Tĩnh - kho xăng dầu Xuân Giang, trữ lượng 9.000 m3); có 9 doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; 1 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và 229 cửa hàng bán lẻ.

Thời gian qua, mặc dù khó khăn về nguồn cung, giá cả xăng dầu thế giới liên tục tăng nhưng các thương đầu mối phân phối đã đảm bảo duy trì cung ứng, không để đứt gãy nguồn cung.

Hầu hết các cửa hàng xăng dầu mở cửa phục vụ sản xuất và tiêu dùng (chỉ có 3 cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng đã bị lực lượng quản lý thị trường và Thanh tra Sở Công thương xử phạt theo quy định).

Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chủ động đảm bảo nguồn cung xăng dầu để cung ứng cho hệ thống phân phối, thương nhân nhượng quyền thương mại, các đại lý.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu duy trì mở cửa hàng kinh doanh, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương theo quy định. Trường hợp tạm ngừng hoạt động, đóng cửa phải có lý do chính đáng, thực hiện thông báo bằng văn bản gửi Sở Công thương, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng và chỉ được ngừng bán hàng sau khi được Sở Công thương chấp thuận bằng văn bản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định và các vi phạm khác liên quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Khánh Ngọc