Tổng thống Trump cảnh báo Iran "sẽ không tồn tại" nếu Mỹ không tiếp tục kiềm chế

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran sau khi máy bay Mỹ tấn công các địa điểm lưu trữ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các trạm radar ven biển của Iran.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Máy bay Mỹ vừa tấn công các địa điểm lưu trữ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran, cũng như các trạm radar ven biển, vì Iran MỘT LẦN NỮA vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn!”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng rất có thể Iran “sẽ không bao giờ rút ra được bài học!”, đồng thời cho biết Washington có thể sẽ đến thời điểm “không còn có thể tiếp tục giữ thái độ kiềm chế”, và có thể “buộc phải hoàn tất bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công”.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/6, trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa!”.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận tại miền Nam Iran vào rạng sáng ngày 28/6, bao gồm khu vực Sirik và đảo Qeshm. Truyền thông Iran cho biết các đầu đạn đã bắn trúng một tháp viễn thông tại làng Tahrouyi.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Iran.

CENTCOM cho biết một UAV cảm tử đã đánh trúng tàu chở dầu M/T Kiku treo cờ Panama chở hơn 2 triệu thùng dầu thô khi con tàu này đang đi qua eo biển Hormuz, nhấn mạnh Tehran đã không thực hiện đúng các cam kết trong lệnh ngừng bắn mà tiếp tục tấn công hoạt động vận tải thương mại trên biển.

CENTCOM nêu rõ: “Các lực lượng thuộc CENTCOM hôm nay đã tiến hành các cuộc không kích để đáp trả trực tiếp hành động gây hấn liên tiếp của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên biển”.

Trong một tuyên bố đưa ra, CENTCOM không nêu chính xác các cuộc tấn công diễn ra ở đâu, nhưng nói rằng: “Máy bay quân sự Mỹ đã nhằm vào hạ tầng trinh sát quân sự của Iran, các hệ thống thông tin liên lạc, các trận địa phòng không, các cơ sở lưu trữ UAV và năng lực rải thủy lôi”.

CENTCOM nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ “vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu và đủ năng lực tấn công” trong khi hoạt động hàng hải thương mại vẫn tiếp tục diễn ra qua eo biển Hormuz.

Khu vực bị mảnh vỡ thiết bị bay không người lái của Iran rơi trúng tại Hamad, Bahrain ngày 11/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trước đó vào ngày 26/6, CENTCOM thông báo các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu chở hàng M/V Ever Lovely treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz hôm 25/6.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã triển khai ít nhất 4 UAV tấn công một hướng vào tàu chở hàng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một trong các UAV này đã “đánh trúng trực tiếp" vào boong trên của con tàu, gây ra thiệt hại nhưng vẫn cho phép tàu tiếp tục hành trình, trong khi 3 UAV còn lại đã bị bắn hạ.

Theo CENTCOM, các đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, kho UAV và các cơ sở radar ven biển của Iran. Phía Mỹ cho rằng vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa tự do hàng hải. CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và giám sát việc thực thi các thỏa thuận với Iran.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía Nam nước này, gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin, một quả đạn pháo đã bắn trúng một cầu cảng tại thành phố Sirik, gây ra các vụ nổ.