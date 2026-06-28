Mỹ tiếp tục không kích Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/6 cho biết một tàu dầu treo cờ Panama chở hơn hai triệu thùng dầu thô đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran khi di chuyển qua khu vực gần eo biển Hormuz.

Để đáp trả, CENTCOM đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ không kích Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký.

Tàu dầu và tàu hàng di chuyển gần eo biển Hormuz ngày 11/6. Ảnh: AP

"Máy bay quân sự Mỹ đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các trận địa phòng không, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran," CENTCOM cho biết thêm, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể xảy ra các cuộc tấn công.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay vài tiếng nổ đã vang lên ở làng Tahrui thuộc Sirik, nằm ven bờ biển gần Hormuz. Đài truyền hình IRIB cho biết thêm một số tên lửa cũng đánh trúng ngôi làng trên đảo Qeshm, trong eo biển Hormuz. Đây đều là những nơi có nhiều cơ sở quân sự của Iran, cũng như các tháp liên lạc và trung tâm giám sát.