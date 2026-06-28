Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN
Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm về những diễn biến mới nhất tại khu vực, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì động lực đàm phán hòa bình sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ.

Hai bộ trưởng cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực. Ngoài ra, hai bên hối thúc tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển nhằm bảo đảm an ninh, ổn định khu vực và bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia.

Trong một cuộc điện đàm khác, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã trao đổi về những quan ngại của các quốc gia Vùng Vịnh liên quan đến tình hình an ninh khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang ngày 27/6 khi một tàu chở dầu khác bị trúng vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết vụ tấn công làm hư hại buồng lái của tàu nhưng không gây thương vong cho thủy thủ đoàn và cũng chưa ghi nhận sự cố tràn dầu hay ô nhiễm môi trường. Công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech xác định con tàu mang cờ Panama có tên KIKU.

Đây là diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công ngày 25/6 nhằm vào một tàu hàng treo cờ Singapore trên tuyến hàng hải huyết mạch đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước, theo đó ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm được cho là bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran.

Về phần mình, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đồng thời khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn chứ không phải leo thang căng thẳng. Theo truyền thông Iran ngày 27/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của "quân đội Mỹ trong khu vực" để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát ven biển của nước này là hành động vi phạm thỏa thuận tạm thời giữa hai bên. Đây được xem là lần đầu tiên Mỹ và Iran trực tiếp sử dụng vũ lực kể từ khi hai nước đạt được Bản ghi nhớ hồi tuần trước.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-nuoc-vung-vinh-keu-goi-dam-bao-an-toan-qua-eo-bien-hormuz-20260627212641711.htm

Tin liên quan

Tags:

#Vùng Vịnh #Eo biển Hormuz #An ninh khu vực #Mỹ #Iran #đàm phán hòa bình

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!