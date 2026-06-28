Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm về những diễn biến mới nhất tại khu vực, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì động lực đàm phán hòa bình sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ.

Hai bộ trưởng cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực. Ngoài ra, hai bên hối thúc tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển nhằm bảo đảm an ninh, ổn định khu vực và bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia.

Trong một cuộc điện đàm khác, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã trao đổi về những quan ngại của các quốc gia Vùng Vịnh liên quan đến tình hình an ninh khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang ngày 27/6 khi một tàu chở dầu khác bị trúng vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết vụ tấn công làm hư hại buồng lái của tàu nhưng không gây thương vong cho thủy thủ đoàn và cũng chưa ghi nhận sự cố tràn dầu hay ô nhiễm môi trường. Công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech xác định con tàu mang cờ Panama có tên KIKU.

Đây là diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công ngày 25/6 nhằm vào một tàu hàng treo cờ Singapore trên tuyến hàng hải huyết mạch đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước, theo đó ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm được cho là bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran.

Về phần mình, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đồng thời khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn chứ không phải leo thang căng thẳng. Theo truyền thông Iran ngày 27/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của "quân đội Mỹ trong khu vực" để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát ven biển của nước này là hành động vi phạm thỏa thuận tạm thời giữa hai bên. Đây được xem là lần đầu tiên Mỹ và Iran trực tiếp sử dụng vũ lực kể từ khi hai nước đạt được Bản ghi nhớ hồi tuần trước.