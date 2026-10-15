Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác Hà Tĩnh - Savannakhet

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet

Sáng 15/10, tại TP Cay Xỏn Phôm Vi Hản (tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh đã đến chào xã giao đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet. Tham gia đoàn đại biểu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo một số ban, ngành.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh Savannakhet dành cho đoàn; đồng thời khẳng định, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Tĩnh và Savannakhet thời gian qua luôn được hai địa phương quan tâm gìn giữ, vun đắp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi tại buổi gặp mặt.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có Savannakhet.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, vị trí của Savannakhet trên Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng lợi thế Khu kinh tế Vũng Áng, cảng nước sâu Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mở ra nhiều cơ hội hợp tác về thương mại, vận tải, logistics và đầu tư. Hà Tĩnh mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt gây ra tại Savannakhet thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Savannakhet. Tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ 200 triệu đồng với mong muốn góp phần giúp tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao 200 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh sang thăm, làm việc. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự gắn bó, tin cậy và trách nhiệm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Hà Tĩnh đạt được thời gian qua, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Savannakhet lần này có ý nghĩa chính trị và thực tiễn quan trọng; là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới và thống nhất những nội dung phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Từ nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet tin tưởng Hội nghị cấp cao sẽ thành công tốt đẹp, tạo thêm động lực để quan hệ hợp tác Hà Tĩnh - Savannakhet tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai địa phương.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên kịp thời, giúp địa phương nhanh chóng ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.