Valverde lập hat-trick, Real nhấn chìm Man City tại Bernabeu

Kịch bản trong mơ xảy ra với người hâm mộ Real Madrid. Với đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột, bao gồm cả tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe, "Los Blancos" vẫn thi đấu thăng hoa trước Man City, tập thể đang có phong độ ấn tượng với 11 trận bất bại.

Federico Valverde, người hùng của Real, chỉ cần chưa đầy 45 phút để ghi 3 bàn, bằng với những gì anh làm được trong 75 lần ra sân tại Champions League trước đó. Nếu Vinicius Jr không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền, Real đã có thể kết thúc trận đấu với cách biệt 4 bàn.

Valverde rực sáng.

Bước vào trận đấu với tâm lý tự tin khi từng loại Man City ở hai mùa Champions League gần đây, Real Madrid hiểu rằng họ cần tận dụng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Man City kiểm soát bóng khá ổn định và tạo ra vài tình huống nguy hiểm, đặc biệt từ những pha đi bóng của Jeremy Doku bên cánh. Dù vậy, các cơ hội của họ lại thiếu đi sự chính xác trong khâu dứt điểm.

Khi Real Madrid bắt đầu tìm được nhịp độ trận đấu, bước ngoặt cũng xuất hiện. Khoảnh khắc mở tỷ số đến từ một pha phản công sắc bén. Thibaut Courtois tung đường chuyền dài chuẩn xác từ phần sân nhà, tạo điều kiện cho Valverde băng lên từ cánh phải. Tiền vệ người Uruguay vượt qua Nico O'Reilly, trước khi khéo léo loại bỏ cả thủ môn Gianluigi Donnarumma để đưa bóng vào lưới trống.

Real Madrid chứng tỏ bản lĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, Valverde tiếp tục tỏa sáng trước khi hiệp một khép lại. Phút 30, Vinícius Jrcó pha bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Valverde tung cú sút chéo góc bằng chân trái, nhân đôi cách biệt. Khi trận đấu bước vào những phút cuối hiệp một, đội trưởng Real Madrid hoàn tất cú hat-trick theo cách đầy nghệ thuật. Từ đường chuyền bổng của Brahim Diaz, Valverde xử lý tinh tế bằng pha đánh gót vượt qua Marc Guehi rồi vung chân dứt điểm cận thành, khiến Donnarumma hoàn toàn bất lực.

Dù tinh thần của Man City được xốc lại đôi chút sau cú đá phạt đền hỏng của Vinicius, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến thế trận khi đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt trận đấu. Courtois cũng có một pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm của O’Reilly trong khoảng thời gian cuối, giúp Real Madrid bảo toàn lợi thế.

Thua 0-3, Man City sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về. Họ từng thắng Real Madrid 4-0 trên sân nhà vào năm 2023, nhưng việc tái hiện kỳ tích đó lần nữa chắc chắn không dễ dàng.