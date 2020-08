3 nữ sinh “đặc biệt” dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Ba nữ sinh đến từ 3 vùng khác nhau nhưng đều gây ấn tượng ngay khi vừa được công bố bởi những điều đặc biệt.

Mặc dù, dịch Covid-19 hoành hành đã khiến cho kế hoạch tổ chức các vòng thi của Hoa hậu Việt Nam 2020 phải thay đổi nhưng lượng ứng viên gửi hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi này vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Điều đáng nói là trong số các ứng viên năm nay, có rất nhiều nhân tố “đặc biệt” đến từ các trường đại học.

Nữ sinh có mái tóc dài gần 1m hiếm có

Nguyễn Thuỳ Dương (sinh năm 2000) - cô gái đến từ Bạc Liêu, sinh viên ngành Luật Kinh tế trường Đại học Văn Lang (TP.HCM) ngay từ khi xuất hiện đã gây ấn tượng với mái tóc dài gần 1m. Mái tóc đen mượt, dài quá eo đã khiến cho những hình ảnh chụp cùng áo dài của cô đậm chất Á Đông.

Thuỳ Dương cao 1m70, số đo 3 vòng 87- 62-95, nước da trắng ngần, nhan sắc ngọt ngào, mái tóc đen mượt hiếm có.

Thuỳ Dương cho biết, vì mẹ cô rất thích con gái để tóc dài nên 20 năm qua cô không cắt ngắn hay nhuộm màu mà để tóc dài chiều lòng mẹ. Chính vì thế, nhiều khi cô bị tưởng nhầm là người mẫu quảng cáo dầu gội đầu.

“Nhiều khi thấy các bạn cắt ngắn, làm kiểu, em cũng thích mà xin hoài mẹ không cho em cắt. Có lần vì quá nặng đầu mà em tự cắt bớt. Mẹ giận không nói chuyện với em hai tuần liền”, Thuỳ Dương chia sẻ.

Thực tế, trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Thuỳ Dương từng đăng ký Miss World Việt Nam 2019. Tuy nhiên, khi đó cô chỉ dừng ở Top 33 chung khảo phía Nam. Cô cho rằng, sở dĩ mình bị loại là vì vòng eo to quá cỡ. Sau này, cô cố tập luyện và thực hiện chế độ ăn kiêng nhưng vòng eo vẫn không giảm bớt. Khi đi kiểm tra sức khoẻ, cô mới biết do mình lạm dụng thuốc chống say xe nên đã gây ra tác dụng phụ. Năm nay, nữ sinh cao 1m70 này đã quyết tâm sẽ lấy lại những gì đã mất ở cuộc thi trước.

Nữ sinh có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

Sau khi được công bố trên fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam, nữ sinh Phạm Thị Hà Thi (sinh năm 2001) đến từ Hà Nội gây chú ý với thành tích học tập “khủng”.

Hà Thi sở hữu những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Cô là cựu học sinh chuyên Sử trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khoá 2016-2019 với 3 năm nhận học bổng học sinh xuất sắc của trường. Trong những năm học phổ thông, 12 năm liên tiếp, cô đều là học sinh giỏi.

Hà Thi còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử Quốc gia hai năm lớp 11, 12 và đã đạt giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.

Với kì thi đại học, Hà Thi đã hoàn thành được nguyện vọng đỗ vào trường Đại học Ngoại giao và được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học trong nước. Ngoài ra về trình độ ngoại ngữ, 10X cũng đạt 7.0 IETLS và 600/800 điểm SAT trong lần thi đầu tiên.

Hiện tại, Hà Thi đang là sinh viên năm nhất tại trường Đại học nghiên cứu Erasmus University Rotterdam, Hà Lan. Trường của cô được xếp thứ 195 trên toàn thế giới. Do đã xác định nghiêm túc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nên trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hà Thi đã lựa chọn việc học online tại Việt Nam.

Nữ sinh gốc Hà Nội cho biết, cô đã có khoảng thời gian dài theo dõi hành trình sau khi đăng quang của Đỗ Mỹ Linh và rất ấn tượng với cách mà đàn chị đã truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ. Với một chút vốn kiến thức nho nhỏ và sự yêu thích với các câu chuyện về Lịch sử Việt Nam, Hà Thi mong muốn được lan toả niềm yêu thích này tới nhiều bạn trẻ hơn nữa.

Nữ diễn viên “Về nhà đi con” thi Hoa hậu

Ngay khi hình ảnh của Vũ Thị Anh Thư (sinh năm 1998) đến từ Hà Nam được đăng tải trên mạng xã hội, lập tức gây hiệu ứng mạnh mẽ với hàng nghìn lượt tương tác. Anh Thư hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Tuy nhiên, trước đó cô đã từng góp mặt trong một số phim truyền hình “đình đám”: “Về nhà đi con”, “Sinh tử”, “Tình yêu và tham vọng”...

Nhan sắc của Anh Thư hút người nhìn bởi gương mặt rất hiện đại.

Trên trang fanpage của Hoa hậu Việt Nam, Anh Thư nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ phía người hâm mộ. Một số tài khoản bình luận: “Chị này vừa xinh đẹp, vừa hát hay, sống mũi của chị ấy siêu phẩm”; “Ta nói con gái Hà Nam vừa xinh đẹp, vừa thân thiện hiền lành mà không tin cơ”; “Theo dõi và gặp ngoài đời thấy chị này rất xinh gái”...

Nữ sinh này bộc bạch, việc từng tham gia ột số phim phát trên sóng truyền hình giúp cô cảm thấy tự tin hơn. Nhưng cô chưa bao giờ nhận mình là người nổi tiếng vì những vai của cô trong phim chỉ là vai phụ. Tuy nhiên, bản thân cô luôn muốn thử sức với phim ảnh và nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Anh Thư chia sẻ, lý do tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 vì muốn thử sức ở một lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, cô cũng muốn đưa tên tuổi quê hương mình một lần được xướng danh trên đấu trường nhan sắc lớn. Ở thời điểm hiện tại, cô chưa nỗ lực chuẩn bị hành trang cho cuộc thi. Cô rất tin tưởng, sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và những người yêu quý sẽ là “vũ khí” để cô “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc này.

