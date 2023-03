Sáng 18/3, huyện Can Lộc phối hợp với huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định (đơn vị kết nghĩa với huyện Can Lộc) tổ chức lễ đặt tượng danh nhân Đào Tấn tại công viên Tuy Phước (thị trấn Nghèn). Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo 2 huyện Can Lộc và Tuy Phước cùng dự.