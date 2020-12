Gia đình, điểm tựa để người trẻ ở Hà Tĩnh thành công

Đằng sau sự thành công của nhiều người trẻ Hà Tĩnh khi tự mình khởi nghiệp là muôn nỗi khó khăn, nhưng hơn hết, sự tin tưởng, ủng hộ của những người thân trong gia đình là động lực để họ dấn thân, phấn đấu.

Anh Đặng Hữu Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần AVE GROUP. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình làm nông có 5 anh chị em, anh Đặng Hữu Hùng (SN 1990, ở xã Tùng Lộc, Can Lộc) từng được bố mẹ kỳ vọng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có việc làm ổn định. Thế nhưng, tốt nghiệp với 2 bằng cử nhân ngành Thương mại điện tử và Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, anh Hùng đã không an phận với vị trí nhân viên một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai mà tự mình mở đường khởi nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ anh Hùng) chia sẻ: “Tốt nghiệp đại học, Hùng đi làm một thời gian ở miền Nam và trở về đưa cho tôi 2 cái bằng đại học, rồi bảo: Mẹ cất giúp con, con sẽ sử dụng kiến thức để tự mình lập nghiệp. Thấy con quyết tâm và hiểu tính tự lập của nó, tôi tin tưởng và ủng hộ”. Năm 2014, anh Hùng bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh thời trang. Bằng nguồn vốn 5 triệu đồng vay từ người chị gái, anh Hùng đã mở được 4 cửa hàng kinh doanh. Công việc đang thuận lợi bỗng chốc thua lỗ bởi một số lô hàng kém chất lượng nhập về khiến anh khốn đốn một thời gian.

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất hương thảo mộc An An của anh Đặng Hữu Hùng tại xã Tùng Lộc (Can Lộc).

Chính lúc này, bố mẹ anh đã luôn sát cánh động viên con “thua keo này, ta bày keo khác”. Ông bà còn đồng ý cho Hùng cắm sổ đỏ ngôi nhà đang ở vay tiền ngân hàng để làm vốn. Nhờ vậy, Hùng đã tìm hướng đi mới.

Đến nay, sau 6 năm nhiều thăng trầm với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, anh Hùng đã là ông chủ của Công ty cổ phần AVE GROUP thương hiệu An An chuyên về sản xuất hương thảo mộc. Sản phẩm do anh làm chủ đã có mặt trên 63 tỉnh, thành cả nước và được khách hàng tin tưởng đón nhận. Anh Hùng chia sẻ: “Bí quyết trên con đường lập nghiệp của tôi ngoài sự quyết tâm thì yếu tố quan trọng nhất chính là niềm tin và sự động viên của bố mẹ, anh chị em trong gia đình”.

Anh Nguyễn Công Thành (Đức Lĩnh, Vũ Quang) bên vườn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Cũng từng “bỏ phố” về quê lập nghiệp, anh Nguyễn Công Thành (SN 1987), ở xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) đã biến đồi hoang thành vườn cam tiền tỷ nhờ sự đồng hành, ủng hộ của người vợ trẻ và gia đình nội ngoại.

Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thành đi làm công nhân ở Hà Nội, còn vợ là chị Phạm Thị Kim Phương (SN 1990) cũng tốt nghiệp ngành kế toán và làm việc ở TP Vinh. Sau khi về quê làm đám cưới, nhận thấy tiềm năng đất đai ở quê hương còn dồi dào chưa được khai phá với sự đồng tình của vợ, anh Thành lên kế hoạch “thuần phục” ngọn đồi rộng lớn gần nhà để trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế.

Nhờ sự đồng hành và ủng hộ của gia đình, nhiều người trẻ đã tự tin khởi nghiệp thành công. Ảnh: Đồi cam rộng 3 ha của anh Nguyễn Công Thành

Đến nay, sau 9 năm “thuận vợ, thuận chồng”, cùng vượt qua khó khăn, vợ chồng anh Nguyễn Công Thành đã có vườn cam rộng 3 ha. Thu nhập bình quân mỗi năm lên tới 300-400 triệu đồng. Với nghị lực làm nên cơ ngơi hôm nay, anh Thành đã được vinh danh điển hình trong phong trào thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế giỏi của xã Đức Lĩnh (Vũ Quang).

Anh Thành cho biết: “Cho dù bản thân tôi có sức khỏe, nhiệt huyết đi nữa nhưng nếu không có sự đồng tình, ủng hộ của vợ và bố mẹ nội ngoại thì cũng rất khó để thực hiện ước mơ. Dù mình làm gì, ở đâu thì gia đình vẫn là chỗ dựa lớn nhất”.

Anh Đặng Hữu Hùng và Nguyễn Công Thành là 2 trong nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đã dám dấn thân, phấn đấu vươn lên. Điểm chung trong sự thành công của họ chính là luôn có được sự đồng hành, ủng hộ từ gia đình, người thân.

Thiên Vỹ