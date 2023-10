Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”

Nhân kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2023), tối 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”.

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước... Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân các liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn; các nhân chứng lịch sử; cựu thanh niên xung phong; các lực lượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Truông Bồn...

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc có chiều dài 5km, độ cao gần 70m trên dãy núi Thung Nưa có đỉnh cao nhất là 450m so với mực nước biển, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam. Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền bắc, nơi đây được xem là tuyến lửa khốc liệt nhất.

Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Nơi đây không chỉ là vùng đất thiêng liêng, là biểu tượng về sự hy sinh anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.

Truông Bồn - “địa chỉ đỏ” bồi dưỡng lòng yêu nước

Phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, cùng toàn thể nhân dân tình cảm quý trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Nghệ An đã được hun đúc trong khối óc, trái tim và ý chí của những con người kiên trung, kiên cường bám trụ tuyến đầu. Cùng với đồng bào cả nước, các chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và toàn thể người dân Nghệ An đã dốc lòng, tiếp sức cho những vòng xe lăn bánh, đưa vũ khí, đạn dược và bộ đội ta vào chiến trường, chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.

Trên những cung đường bão lửa ấy, luôn ngời sáng, ánh lên chất thép của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu bất khuất. Và Truông Bồn đã trở thành địa chỉ có vị trí chiến lược, là cung đường độc đạo đặc biệt quan trọng; nơi chống trả quyết liệt nhiều cuộc đánh phá dữ dội của địch; các chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong đã ngày đêm bám tuyến, nỗ lực phá bom, sửa đường, thông tuyến, nối liền mạch máu giao thông xuyên Việt từ hậu phương lớn miền bắc xã hội chủ nghĩa vào chiến trường tiền tuyến lớn miền nam - Thành đồng Tổ quốc.

“Sự hy sinh lớn lao của những người con dũng cảm ấy đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ của mình vào những chiến công của quân và dân Nghệ An, vào chiến thắng của dân tộc, mang lại hòa bình cho đất nước. Những cái tên, những gương mặt của tuổi thanh xuân ấy đã hóa thân vào lịch sử, sẽ mãi mãi được đời sau tri ân, ghi nhớ”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng xúc động nói.

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất Truông Bồn mưa bom bão lửa năm xưa đã hồi sinh và vươn mình đứng dậy, kiêu hãnh và rất đỗi tự hào. Khu di tích Truông Bồn Nghệ An trở thành điểm đến quan trọng của nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch; là địa chỉ đỏ bồi đắp lòng yêu nước, thắp sáng tinh thần chiến đấu, chiến thắng và hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao thành tựu toàn diện về kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua, đặc biệt là công tác chăm sóc người có công, quan tâm xây dựng địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục đón nhận sự đồng hành thiết thực của toàn xã hội, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự đồng hành của Báo Nhân Dân và các cơ quan, ban, ngành, cần có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, truyền thống cách mạng tự hào của tỉnh, với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống phong phú, sáng tạo, để bản hùng ca Truông Bồn tiếp tục lan tỏa, đọng lại nơi sâu thẳm trái tim của nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước.

Truông Bồn - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Phát biểu ý kiến tại chương trình, thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền bối, trong đó có 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 của Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An, vì nền hòa bình và độc lập của Tổ quốc hôm nay.

“Chúng ta đang có mặt ở đây để cùng làm sáng lên đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng lên chủ nghĩa yêu nước, đã làm cho dân tộc ta trở nên bất diệt”, đồng chí Lê Quốc Minh nói, đồng thời nhấn mạnh Truông Bồn là một biểu tượng sáng ngời của tinh thần Xô viết, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đồng chí cho biết, điều đặc biệt ở Truông Bồn là cái Anh hùng, cái Cao cả, cái Đẹp đã hòa quyện trong mỗi con người, trong một hành động, khi chỉ vài giây phút nữa là hòa bình; chỉ vài giây phút nữa là cuộc sống giảng đường với tương lai tươi sáng, là đám cưới với hạnh phúc trăm năm, nhưng con người đã lựa chọn sự hy sinh để hạnh phúc ấy, tương lai tươi sáng ấy sớm đến với mọi người.

“Sẽ còn nhiều giọt nước mắt nhỏ xuống đất này trong cảm thương, xúc động. Và mãi mãi, tấm gương các liệt sĩ Truông Bồn cho ta một thế đứng làm người cao đẹp, một lựa chọn sống cao cả”, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Lê Quốc Minh, sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng mãnh liệt, tài năng và trí tuệ của con người Việt Nam nhằm xây dựng nước ta thành một nước phát triển, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, những gì chúng ta thấy về sức mạnh của lịch sử, của tinh thần nồng nàn yêu nước, sự vươn lên mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của Nghệ An cũng như các địa phương khác, đặc biệt là những kết quả to lớn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; niềm tin, sự kính yêu của Đảng đối với Dân, của Dân đối với Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho ta niềm tin chắc vào sự thành công của sự nghiệp vẻ vang đó.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, tưởng nhớ các liệt sĩ Truông Bồn, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, thêm một lần chúng ta khẳng định nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. Sức mạnh vượt trội của thời đại Hồ Chí Minh là sức mạnh của nhân dân, của dân tộc khi có sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh của văn hóa Hồ Chí Minh, là sự không tách rời của quan hệ máu thịt giữa Dân và Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tập thể, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để cùng chung tay với Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An trong hoạt động tri ân những người có công với nước.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”

Chương trình nghệ thuật mở đầu với chương 1 “Trang sử vinh danh”, khởi đầu là dòng hồi tưởng của người lính lái xe năm xưa và người nữ cựu thanh niên xung phong (do các NSND Quốc Trị và Hồng Lựu đảm nhiệm) khi trở về chiến trường năm xưa. Những ký ức về cuộc chiến tại Truông Bồn năm 1968 được kể lại sống động qua nghệ thuật vẽ tranh cát của họa sĩ Trí Đức. Những đoàn xe nối đuôi nhau vào chiến trường miền nam, những nữ thanh niên xung phong đứng bên đường làm cọc tiêu sống, những quả bom xóa tan tất cả... Những dòng hồi ức từ nghệ thuật tranh cát và màn trình diễn ánh sáng từ dàn drone đã khiến người xem bất ngờ và hết sức xúc động.

Chương 1 gồm những ca khúc ca ngợi chiến thắng Truông Bồn, ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho hòa bình và tự do cho dân tộc, “Có những tuổi 20 như thế” và “Linh thiêng Việt Nam” do ca sĩ Đức Tuấn thể hiện, và “Nhớ về Truông Bồn” do nghệ sĩ Quỳnh Thương thể hiện...

Trong chương 2 “Lửa hồng tiếp bước tương lai”, khán giả được nghe câu chuyện xúc động về nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Hoài mượn chiếc balo của chiến sĩ Nguyễn Hữu Võ để về thăm nhà trước ngày diễn ra trận chiến, nhưng ý định này không bao giờ trở thành hiện thực, vì chị Nguyễn Thị Hoài sau đó đã hy sinh. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Võ cũng có mặt tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn tối nay để xem chương trình nghệ thuật và đã đứng lên chào khán giả.

Ca sĩ Ngọc Sơn gây bất ngờ cho khán giả khi đem đến chương trình ca khúc “Nghệ An trong trái tim tôi”, do anh tự sáng tác về vùng đất Nghệ An, nơi ca sĩ từng gắn bó nhiều năm.

Nửa sau của chương trình, trời đổ mưa nặng hạt, các nghệ sĩ vẫn nhiệt tình hát trong mưa. Đặc biệt, tiết mục “Lời hứa thế hệ trẻ” khép lại chương trình do các nghệ sĩ Tạ Quang Thắng, NSƯT Quỳnh Thương, Phương Hana, Ngọc Thúy, Hồng Hạnh trình diễn cùng 50 học sinh ở Truông Bồn, cùng vũ đoàn Sen Việt và 150 người dân Truông Bồn đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 14 sổ tiết kiệm tặng thân nhân 13 gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn và nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, trao ủng hộ 50 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng để cùng tỉnh Nghệ An chung tay thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng quyết định trao tặng tỉnh Nghệ An 50 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng. Ban Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định trao tặng cựu thanh niên xung phong và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An 300 triệu đồng.

Theo nhandan.vn